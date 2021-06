Une délégation du Conseil national de sécurité israélien se rendra, ce jeudi 17 juin, au Caire pour des discussions concernant les conditions de cessez-le-feu installé le 21 mai entre ‘Israël’ et le Hamas au pouvoir à Gaza, a indiqué le quotidien Globes.

Selon cette source citée par les médias israéliens, il s’agira d’élaborer une feuille de route à la faveur d’une médiation égyptienne, tandis que l’entité sioniste compte demander la remise des corps de deux soldats ainsi que la libération de deux Israéliens détenus par le Hamas, après leur infiltration dans la bande de Gaza.

Ce déplacement aura lieu moins de trois semaines après un voyage de l’ancien ministre des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi en Egypte.

Les discussions devaient alors porter sur les efforts visant à renforcer le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, après onze jours d’une agression militaire lancée par l’entité sioniste contre Gaza. La résistance palestinienne a riposté à ces agressions et à la violence contre les Jérusalémites en tirant plus de 4000 roquettes contre les colonies et les villes occupées.

Les tensions ont repris mardi avec de nombreux ballons incendiaires lancés en direction des colonies en riposte à la marche provocatrice des drapeaux organisée par des colons extrémistes dans la ville d’Al-Qods occupée. La résistance a imposé, après la guerre de 11 jours, une nouvelle équation pour protéger Al-Qods et les lieux saints.

Les ballons incendiaires ont provoqué une vingtaine d’incendies dans les colonies israéliennes frontalières au territoire palestinien. L’armée d’occupation a, de son côté, bombardé des positions du Hamas.

Ces frappes étaient les premières menées par l’entité sioniste depuis l’entrée en fonction dimanche d’un nouveau gouvernement mené par Naftali Bennett.