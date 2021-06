La chaîne israélienne Channel 12 , citant un haut responsable de l’entité sioniste , a rapporté: » Nous sommes à quelques semaines ou quelques mois d’une nouvelle opération militaire avec Gaza ».

Selon le responsable israélien, « les estimations indiquent une série de combats pendant plusieurs jours qui pourraient à nouveau éclater avec la bande de Gaza ».

Il a souligné qu' »il y a 4 points qui peuvent déclencher l’escalade, notamment les fonds de subvention qataris, les négociations de trêve et la politique de riposte aux ballons, en plus de la question des détenus palestiniens et des personnes disparues ».

Il est à noter que les chasseurs israéliens ont lancé une série de raids hier soir, jeudi, sur deux sites des factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza, en réponse au lancement de ballons incendiaires vers les colonies.

Source: Traduit à partir de PalToday