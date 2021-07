Nouvelle opération : une base américaine illégale installée dans le champ de gaz naturel de Konico (Conico), dans le gouvernorat de Deir Ezzor dans l’est de la Syrie, a été attaqué aux mortiers. Selon l’agence de presse syrienne Sana « l’attaque a été menée par des inconnus ».

Des sirènes d’alarme ont retenti dans la base et un incendie s’y est déclaré.

Un responsable militaire américain a confirmé que les forces de son pays dans l’est de la Syrie ont été « indirectement attaquées avec des armes à feu », selon l’agence Reuters.

Le jeudi 8 juillet dernier, une autre base américaine illégale située sur le champ pétrolier d’al-Omar dans la même province avait fait l’objet d’une attaque au drone. Une troisième fois en l’espace de quelques jours. Dans l’une de ces attaques, avaient été utilisées des grenades propulsées.

Les Etats-Unis qui détiennent une douzaine de bases militaires en Syrie, sans le consentement de Damas, en ont installé quelques-unes sur les plus importants gisements d’hydrocarbures dans l’est syrien, occupé par les milices collaboratrices à majorité kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS). Les autorités syriennes accusent constamment les Etats-Unis de piller leur pétrole et gaz en l’acheminant par le Kurdistan irakien.

Les bases américaines en Syrie et en Irak font l’objet d’une recrudescence d’opérations hostiles, depuis le raid américain meurtrier la semaine passée sur la région d’AlBoukamal , frontalière entre les deux pays et au cours duquel 5 combattants du Hachd al-Chaabi ont été tués sur le côté irakien de la frontière, et 5 civils du côté syrien.

La présence américaine est décriée par d’importantes composantes irakiennes qui réclament le retrait de toutes les forces étrangères, et ce depuis le raid américain meurtrier du 3 janvier 2020 qui a coûté la vie au numéro deux du Hachd al-Chaabi Abou Mahdi al-Mohandes aux côtés du chef de la force al-Qods des Gardiens de la révolution iranienne le général Qassem Soleimani.

Cette demande avait été ratifiée par une résolution votée à la majorité dans le parlement irakien, puis dans deux lettres adressées au Centcom et au Conseil de sécurité de l’Onu par l’ex-Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi.

Mais les Etats-Unis refusent de se retirer de ce pays riche en hydrocarbures et à la position géographique stratégique et opèrent des redéploiements partiels qui ne changent rien à leurs projets dans ce pays.

Nous ne vous laisserons jamais tranquilles

Le samedi 10 juillet, le secrétaire général de l’une de ces factions du Hachd al-Chaabi, le Mouvement al-Noujaba avait averti les Etats-Unis que la résistance ne renoncera jamais à libérer chaque pouce de l’Irak jusqu’au départ du dernier soldat américain.

« Comment vous laisser tranquilles tandis que vous occupez notre sol et violez notre souveraineté. Comment vous laisser tranquilles et notre vengeance n’a pas encore été prise depuis que vous avez tué les chefs de notre victoire et de notre libération avec lâcheté et traitrise », a-t-il déclaré Cheikh Akram al-Kaabi sur sa page Twitter.

Et de poursuivre : « quelle insolence de la part du département d’état américain qui demande à la résistance en Irak de les laisser tranquille. C’est nous qui leur disons de nous laisser tranquille, selon la logique de notre résistance. Cela veut dire que vous devez quitter l’Irak et de cesser vos ingérences flagrantes et destructrices. La plupart de nos problèmes sont à cause de vous ».

« Comment allons-nous vous laisser tranquille alors que vous occupez notre pays et vous pillez notre pétrole et vous sévissez dans nos institutions et notre électricité. Tout le monde sait que vous vous accaparez toutes les centrales électriques en Irak par le biais d’un contrat biaisé à cause duquel notre pays a beaucoup perdu et qui entrave une bonne distribution de l’électricité », a-t-il ajouté.

Le mouvement al-Noujaba accuse aussi les Etats-Unis de vouloir réimplanter Daech en Irak à dessin de le déstabiliser, en amenant ses miliciens depuis les camps de leur internement en Syrie, contrôlés par les FDS

Source: Médias