Les Emirats ont dépêché, mardi soir 27 juillet, un groupe de takfiristes d’Al-Qaïda libérés de la prison US de Guantamo vers la province de Hadramout (Est du Yémen).

Des sources bien informées, citées par la télévision yéménite AlMasirah, ont indiqué qu’un avion émirati a atterri à l’aéroport d’Al-Rayyan à Hadramout avec à bord un certain nombre de dirigeants d’Al-Qaïda, libérés par les États-Unis en 2015 et maintenus aux Emirats sous prétexte de ‘réhabilitation’.

Les sources ont précisé que 6 des 18 dirigeants takfiristes ont été remis par les Émirats arabes aux mercenaires de la coalition, les autres arriveront au Yémen dans les prochains jours.

Cette annonce intervient avec l’escalade en cours dans la province d’Al-Bayda (centre) et de Ma’reb (nord), où sont mobilisés les éléments d’Al-Qaïda et de Daesh, soutenus par les US, afin de contrer la progression de l’armée yéménite et d’Ansarullah.