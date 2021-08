L’envoyé spécial des États-Unis pour le Yémen, Tim Lenderking, a effectué une visite en Arabie saoudite, au cours de laquelle il a discuté du dossier économique yéménite, des importations du carburant et du prix des marchandises, des déclarations du département d’État américain, citées par la télévision AlMasirah.

De son côté, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a de nouveau accusé Sanaa de «rejeter toute solution politique», tout en exprimant le soutien de son pays au «plan saoudien pour mettre fin à la guerre» et au «droit du royaume de se défendre».

Et de faire un lien entre la «pire crise humanitaire au monde» et la nécessité pour Sanaa de mettre fin à «la conquête des terres».

Ces déclarations et visites interviennent après l’échec de l’offensive dirigée par l’Arabie saoudite et les États-Unis à al-Bayda (centre). Les forces de Sanaa ont réalisé des gains stratégiques majeurs sur le terrain dans cette province riche en pétrole.

Pour les observateurs yéménites, les Etats-Unis entendent exercer du chantage humanitaire et économique sur Sanaa; afin d’obtenir des gains politiques et militaires sur le terrain, dont entre autres l’arrêt de l’avancée des forces armées et d’Ansarullah à Ma’rib (nord).

Dans ce contexte, les mercenaires de la coalition saoudienne ont écoulé des faux billets sur le marché et haussé les tarifs douaniers. Ce qui prouve l’existence d’une volonté saoudo-américaine visant à intensifier le niveau de la crise humanitaire.

Rappelons que la coalition saoudienne mène depuis mars 2015 une guerre destructrice contre le Yémen. Des dizaines de milliers yéménites ont été tués par les raids saoudiens et des centaines de milliers d’autes ont été déplacés. Une majorité d’enfants souffrent de malnutrition, l’Arabie mène un blocus contre ce pays le plus pauvre de la péninsule arabe.