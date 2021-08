Les forces de Sanaa ont abattu ce samedi 14 août un drone d’espionnage américain de type Scan Eagle alors qu’il effectuait des actions suspectes dans l’espace aérien du district Madgel al-Jideane à l’ouest de la province de Ma’reb.

Selon le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahia Sarii (Saree), un missile sol-air a été utilisée pour abattre cet appareil et des images seront diffusées ultérieurement.

C’est le troisième appareil de ce type qui est abattu depuis le mois de juin dernier lorsque les 20 et 22 de ce mois-ci deux Scan Eagle a été frappés de plein fouet par des antiaériens yéménites alors qu’ils survolaient le district de Sarouah également à l’ouest de Ma’reb.

Dans ce gouvernorat situé au centre du Yémen, à l’est de Sanaa, se déroule une bataille importante entre les combattants d’Ansarullah et les unités de l’armée qui lui sont fidèles d’un côté et les forces d’Abed Rabbo Mansour Hadi, le président contesté et soutenu par la Coalition saoudienne de l’autre.

Selon les dernières informations, la bataille bat son plein dans la région Koulah-Rahbat qui est le centre administration du district Rahbat au sud de ce gouvernorat.

Plus au nord du Yémen aux confins avec le royaume saoudien, des combats ont rage entre les deux belligérants sur le front al-Khanjar dans Khab et al-Chaaf, un district du gouvernorat al-Jaw, frontalier avec le gouvernorat saoudien de Najrane.

Dans le gouvernorat de Hodeydat, le gouvernement de Sanaa a recensé 137 violations de la coalition sur plusieurs fronts, ces 24 dernières heures.

