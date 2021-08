Le général de brigade Mohammad Reza Naqdi, le coordinateur adjoint du Corps des gardiens de la Révolution islamique en Iran (CGRI) a déclaré que le reste des bases américaines érigées dans la région connaîtront bientôt le sort des bases US qui sont en Afghanistan… « Elles seront vidées des Yankee et Cie ».

« Ces événements ainsi que la défaite et la fuite des États-Unis ne sont pas inédits, car auparavant des empires britannique et soviétique ont été vaincus en Afghanistan », s’est-il félicité.

Et de poursuivre : « Cet événement important est une grande leçon pour toutes les nations du monde sur la façon dont le peuple de l’un des pays les plus pauvres de la planète a affronté le pays le plus puissant du monde.

Les événements en Afghanistan ont montré que la victoire et la défaite dans une guerre sont liées à la foi et à la force de la volontés et non pas aux équipements militaires.

« Si les nations opprimées ne se laissent pas intimider, elles peuvent vaincre l’ennemi et les expulser. Vous avez dépensé

2 000 milliards de dollars d’impôts du contribuable américain et massacré des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants et détruit l’Afghanistan pour arrêter un certain nombre de terroristes ? », a-t-il ironisé en réaction aux allégations du président américain selon qui les États-Unis ont attaqué l’Afghanistan pour lutter contre les terroristes.

« Les armées qui dépendent des États-Unis sont faibles. On a déjà vu l’exemple de l’armée irakienne et de l’armée koweïtienne, qui se sont rendues sans résistance aux agresseurs. Or toute armée instruite par les États-Unis connaitra le même sort que l’armée afghane… Les États dont les responsables comptent sur les États-Unis sont toujours abandonnés aux pires moments. Les Européens doivent savoir que le suivisme envers les politiques US ne leur apporteront que l’humiliation… L’ère de la superpuissance et du monopole des États-Unis est bel et bien révolue », a-t-il souligné.

Source: Avec PressTV