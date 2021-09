Le chef du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi, a affirmé jeudi 2 septembre que « les Yéménites libèreront tout leur pays et restaureront toutes les zones occupées par la coalition d’agression (saoudo-émirati-US, NDLR) ».

Sayed Houthi a évoqué la présence de bases militaires américaines et britanniques dans les provinces méridionales occupées, soulignant que « si nous avions négligé notre bataille, les bases américaines, israéliennes et britanniques auraient été à Sanaa et dans diverses provinces », rapporte la télévision yéménite AlMasirah.

Et de souligner : « l’esprit révolutionnaire et le mouvement sincère de notre peuple aboutiront à la promesse divine de victoire. Nous libérerons tout notre pays et restaurerons toutes les zones occupées par la coalition d’agression, et nous garantirons que notre pays sera libre, indépendant, et insoumis à l’occupation ou à la tutelle ».

Il a en outre averti ceux qui sont dupés par les forces d’occupation. « Vous êtes les victimes servant les intérêts des USA et de la Grande-Bretagne ».

Terminal pétrolier à Hodeïda

Sur un autre plan, des sources proches d’Ansarullah au Yémen ont fait état de la tenue d’une réunion présidée par le vice-Premier ministre du gouvernement de Sanaa pour les services et le développement, Hussein Maqbooli, avec pour objectif de discuter la construction d’un terminal pétrolier à Ras Issa dans la province de Hodeïda (ouest).

« La construction d’un terminal pétrolier à Ras Issa est un projet stratégique qui sera réalisé conformément aux ordres du président du Conseil politique suprême du Yémen et sur la base de la décision du cabinet », a déclaré Maqbooli, cité par le site iranien francophone PressTV.

Il a souligné l’importance de créer des ports pour stocker les produits pétroliers, annonçant que le nouveau terminal aura la capacité d’en stocker quatre millions de tonnes.

L’armée yéménite et les Comités populaires d’Ansarullah contrôlent les ports de Hodeïda, d’al-Salif et de Ras Issa dans la province de Hodeïda.

Les combats font rage à Ma’rib

Par ailleurs, les médias yéménites ont rapporté qu’à la suite de violents combats avec les mercenaires de la coalition saoudienne et des groupes takfiristes, les forces de l’armée yéménite et les combattants d’Ansarallah se sont approchés des lieux administratifs à Ma’rib et sont sur le point de prendre le contrôle total de la ville.

En fait, les affrontements à Ma’rib à l’est du Yémen se sont à nouveau intensifiés cette semaine, les fronts nord et est de la ville étant le théâtre de violents affrontements au cours desquels diverses armes lourdes ont été utilisées par les deux parties.

Sur fond de la prise pour cible des zones telles que al-Nakhla, l’est de Zat al-Raa, al-Talaa al-Hamra, par les avions de chasse de l’Arabie saoudite, les forces de Sanaa ont réussi à avancer dans les régions orientales de la colline de Zat al-Raa pour s’approcher d’al-Dahla, ainsi la bataille s’est étendue à l’intérieur de la ville et aux alentours des sièges administratifs.

Une source tribale s’exprimant sous couvert d’anonymat a déclaré que les membres d’al-Qaïda avaient perdu toutes leurs positions sur les collines de Zat al-Raa et al-Maqawi, et se sont retirés sous pression des forces de Sanaa qui progressent vers al-Talaa al-Hamra. Le retrait est intervenu suite à la progression des forces de Sanaa sur les fronts nord-ouest de Ma’rib.

La source a souligné que les combats se déroulent autour des zones occidentales surplombant les centres gouvernementaux, en particulier dans le sud-ouest de la zone d’al-Dahla.

Les forces d’Ansarullah se concentrent désormais sur les hauteurs près Rahba al-Kula, de lourds affrontements sont donc attendus.

Mais, les affrontements sur les fronts occidentaux continuent à être sporadiques, les combattants de la coalition saoudienne ayant bombardé Sirwah à dix-sept reprises, Rahba à quatorze et Madqal à huit, en 24 heures.

Se penchant sur les développements sur le terrain au Yémen, en particulier la situation sur le front de Ma’rib, Ibrahim al-Dailami, ambassadeur yéménite en Iran, a déclaré que les conflits opposant des combattants yéménites aux agresseurs de la coalition saoudienne avaient atteint plus de 50 endroits.

« La province de Ma’rib compte 14 comtés, dont 9 ont été complètement libérés jusqu’à présent, et seuls 5 sont occupés par les agresseurs ».