L’ex-ministre libanais des Affaires étrangères et chef du Courant patriotique libre Gebrane Bassil a tenu à remercier le nouveau ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian pour l’aide que son pays va procurer au Liban en lui envoyant des navires de carburant.

Dans un appel téléphonique, il a critiqué « ceux qui veulent affamer le peuple libanais pour réaliser des objectifs politiques », en appelant à développer les relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Alors que le pays du Cèdre connait une pénurie de carburant sans précédent notamment de diesel qui a paralysé une grande partie de ses activités économiques, le numéro un du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah a annoncé s’être entendu avec les Iraniens sur l’envoi de plusieurs navires de carburant. Deux d’entre auraient pris le large depuis près de trois semaines.

Selon des informations de presse, le premier pourrait accoster dans le port syrien de Banias pour y vider son contenu en diesel dans des camions citernes qui seraient par la suite acheminés au Liban en passant par la Syrie. Le carburant devrait être par la suite vendu aux hôpitaux, aux boulangeries et aux propriétaires de générateurs électriques en livres libanaises. Sa distribution devrait être soumise à un système de surveillance et de contrôle pour empêcher sa contrebande au d’autres activités illicites ou de marché noire.

M. Bassil a aussi demandé à M. Abdollahian de transmettre un message adressé par le chef de l’Etat Michel Aoun à son homologue iranien Ebrahim Raïssi mais dont le contenu n’a pas été dévoilé.

Pour sa part le chef de la diplomatie iranienne M. Abdollahian a assuré que si des importateurs libanais avaient besoin davantage d’hydrocarbures l’Iran serait prêt à leur en vendre et les leur envoyer.

« Ce que Sayed Nasrallah a décidé vise à mettre fin à la pénurie de carburant qui est provoquée par les sionistes contre le peuple libanais. La voie de la dignité dépend exclusivement du fait que le Liban doit compter sur ses propres capacités » a dit M. Abdollahian à M. Bassil.

« Il n’y aura aucune limite à l’élargissement des liens bilatéraux. L’Iran défendra sans cesse le Liban, son armée et sa résistance », a-t-il ajouté.

Plusieurs voix se sont élevées au Liban pour soutenir la décision de recourir à l’Iran pour se procurer du carburant. Une décision qui a été saluée avec un grand soulagement chez une grande partie de l’opinion publique libanaise, toutes tendances confondues, excepté les hommes politiques pro américains.

Le mardi 31 août, le chef du Parlement libanais et chef du mouvement Amal Nabih Berri a assuré que son mouvement n’est nullement embarrassé d’accepter l’aide fournie au Liban par la Syrie, l’Iran, l’Algérie ou es factions palestiniennes.

Le Conseil islamique chiite suprême, plus haute référence religieuse de la communauté chiite au Liban a lui aussi insisté sur le droit des Libanais d’accepter l’aide de n’importe quelle partie.

« Les Libanais ont le droit d’accepter l’aide de n’importe quelle partie d’autant lorsqu’elle provient de la République islamique d’Iran surtout dans ces conditions où vous placez les Libanais entre l’embargo et la mort », a lancé son vice-président cheikh Ali Al-Khatib, en s’adressant à la délégation du congrès américain qui était venue au Liban le jeudi pour mettre en garde les responsables libanais d’accepter d’importer le pétrole iranien. Rappelant les sanctions américaines qui ont été imposées.

La déclaration de l’un des sénateurs de la délégation américaine, Richard Blumenthal qui a qualifié « le Hezbollah de cancer qu’il faut éradiquer » n’est pas non plus passé sans réplique.

« Les Libanais savent qui est la tumeur cancérigène qui sévit parmi eux. Elle n’est autre que l’administration américaine qui les assiège, aggrave leur crise et empêche de les aider et non pas le Hezbollah qui a décidé d’importer le pétrole iranien pour résoudre les crises au Liban », a affirmé le vice-président du Conseil exécutif du Hezbollah cheikh Ali Daamouche.

Selon lui, les Etats-Unis sont déçus car leur embargo n’a pas affecté le Hezbollah.

« Toutes les pressions que les Américains ont exercées ainsi que leurs alliés pour assiéger le Hezbollah et retourner l’opinion publique contre lui ont été vaines », a-t-il souligné pendant le prêche du vendredi.

Cheikh Daamouche a aussi rappelé que le système qui contrôlait les politiques financières et économiques au Liban durant ces derniers décennies était formé d’éléments pro américains.

« Les banques sont soumises aux règles du département d’état américain du Trésor et ce sont elles qui ont pillé les fonds des déposants alors qu’ils ont fait fuir leur argent à l’étranger », a-t-il accusé.

