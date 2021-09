L’évasion de six Palestiniens d’une prison de haute sécurité israélienne est un coup dur à la gestion des établissements pénitentiaires de l’occupation israélienne qui a adopté toutes les mesures nécessaires pour empêcher des événements du genre, a déclaré Mahmoud Mardavi, un ex-détenu palestinien.

Selon M.Mardavi, les mesures de sécurité les plus importantes adoptées à la prison de Gilboa sont les suivantes:

1- Le sol des cellules est couvert par une couche très résistante composée de béton et de fer

2- Les fenêtres sont couvertes par de la fonte d’acier avec un matériau spécial résistant et elles sont équipées des capteurs d’avertissement initial qui alertent toute tentative d’évasion de prison.

3- Les murs épais en béton armé

4- Une clôture intérieure, longue de huit mètres, équipée de fil barbelé dessus

5- Des chiens de garde surveillent les alentours des murs de la prison et couvrent tous les espaces

6- Une longue clôture de fil de fer barbelé

7- La rue qui entoure la prison est fréquentée par les patrouilles qui y circulent constamment pour assurer la bonne application des mesures de sécurité

8- De hautes tours de guet qui sont situées à des endroits distincts et dans toutes les directions et tout autour de la prison de sorte que tous les coins de l’établissement sont observés à travers ces tours à l’œil nu et avec des caméras électroniques à haute résolution.

« Le service de sécurité de cette prison est chargé de prévenir l’évasion de détenus et de surveiller la mise en application efficace des dispositifs de sécurité », a déclaré l’ex-prisonnier palestinien, ajoutant que ce service soumettait tous ces dispositifs à un examen périodique.

Voici une partie des mesures prises lors de cet examen périodique :

1- Frapper le sol, les murs et les fenêtres trois fois par jour avec des outils spéciaux

2- Les agents du service de renseignement de l’administration pénitentiaire visitent constamment les cellules des détenus condamnés à perpétuité et des détenus qui pourraient penser à s’évader.

3- Coller une étiquette descriptive sur la carte de chacun des détenus qui projetteraient probablement à s’évader pour qu’ils soient toujours gardés sous les lumières et sous une observation permanente. Ces personnes se déplacent constamment entre différents secteurs et cellules et même différentes prisons et ne sont pas toujours gardées au même endroit.

4- Des opérations d’inspection continues et périodiques sous différentes justifications, telles que vérification de l’inventaire des vêtements pour trouver des téléphones portables et des pulvérisations, etc. Le but de ces mesures est d’empêcher toute évasion de détenus ou leurs tentatives de dissimulation du plan d’évasion.

Quand Israël est vaincu par une idée de génie des prisonniers palestiniens

Mardavi continue : « Malgré toutes ces mesures manifestes et cachées des sionistes, ces héros ont pu retirer de grandes quantités de terre des tunnels qu’ils avaient creusés par des outils simples et basiques sans faire le moindre bruit. Ils se sont même débarrassés de ces quantités de terre par différents moyens sans laisser les systèmes de surveillance sophistiqués de la prison détecter le moindre agissement. Cette opération met en évidence la victoire de l’esprit palestinien et la défaite de celui des Israéliens. »

Il a souligné que « selon l’expérience, les prisonniers palestiniens tentent constamment de s’évader et des dizaines de tentatives d’évasion ont été jusqu’ici enregistrées, certaines réussies et d’autres ratées ».

L’ex-prisonnier palestinien a souligné que l’opération d’évasion des prisonniers palestiniens de la prison de Gilboa rappelait l’opération d’évasion de la prison d’Ashkelon, il y a 20 ans, qui, en raison de sa grande précision, de son plan créatif et du courage dans l’exécution, ressemble à un film hollywoodien.

Lundi 6 septembre, six prisonniers palestiniens se sont évadés de la prison israélienne de Gilboa, dont cinq membres du mouvement Jihad islamique et un membre du mouvement Fatah.

Source: Avec PressTV