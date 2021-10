La chaine israélienne Canal 12 a révélé qu’un rapport d’une société israélienne de cybersécurité Cyberzen a découvert que l’Iran a mené de vastes opérations d’espionnage électronique contre des entreprises importantes, notamment des compagnies aériennes et de télécommunications israéliennes et américaines, et de certains de ses alliés, et a collecté des renseignements israéliens sensibles.

Le rapport ajoute que l’Iran a mené ces cyberattaques avec un nouveau type de malware complexe et inconnu, et ce depuis au moins 2018 et qu’il a réussi à collecter des données auprès de cibles spécifiques.

Il s’agirait de sociétés et d’organisations de communication de datas et de techniques aériennes et d’exploration de l’espace.

Des recherches approfondies ont montré qu’il ne s’agit que d’une partie de l’ensemble de la campagne de renseignement iranienne menée secrètement au cours des trois dernières années.

Les assaillants cybernétiques iraniens auraient utilisé le programme Dropbox pour examiner les réseaux internes de ces entités et dérober les informations sans affecter les programmes antivirus ou les autres systèmes de protection.

Selon le rapport, alors que d’autres cyber groupes iraniens se livrent à des actions destructrices contre ‘Israël’, cette attaque nouvellement identifiée se concentre sur la collecte de renseignements.

Et le rapport de conclure que le fait qu’ils aient réussi à rester sous le radar pendant trois ans montre à quel point ils sont complexes. Nous estimons qu’ils ont pu collecter de grandes quantités de données estimées à des milliers de térabits.

Source: Médias