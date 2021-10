Les combattants de la Résistance yéménite s’efforcent de de libérer les districts d’Al-Jubah, Jabal Murad et Harib et d’atteindre les portes de Ma’rib (nord) à partir de l’axe sud. Une telle stratégie a poussé les Saoudiens à quitter précipitamment leur centre de commandement.

L’avancée de l’armée et des forces populaires d’Ansarullah sur les axes Sud et Centre de la province de Ma’rib se poursuit, notamment dans les districts d’Al-Jubah et d’Al-Abadiyah, et les effectifs de la coalition saoudienne ont essuyé des cuisants échecs.

Les forces de l’armée de Sanaa et d’Ansarullah ont nettoyé plusieurs régions du district d’al-Jubah, dont Waset qui revêt une importance stratégique et qui était l’une des principales bases. Le centre du district qui était sous le contrôle des mercenaires saoudiens a également été libéré.

Dans cet axe, les forces yéménites ont également réussi à nettoyer les districts d’Al-Jarafah, Hawbrana, reprenant ainsi le contrôle de la zone d’al-Masa’il. De même, 40 % du district d’Al-Jubah est à l’heure actuelle libéré.

Selon des sources sur le terrain, les militaires de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite tentent de maintenir sous contrôle le district d’al-Jubah, car la chute de cette région signifie que les combattants yéménites atteindront la ville de Ma’rib.

Par ailleurs, la reconquête d’al-Jubah facilitera la libération complète des sections de Jabal Murad et Harib, ce qui porte un coup fatal aux Saoudiens. Les forces de Sanaa se situent actuellement à 29 km de Ma’rib.

Le district d’Al-Abdiyah, dans l’axe sud-est de la province de Ma’rib, a en outre été totalement libéré et nettoyé et les effectifs de la coalition saoudienne ont été encerclés.

Pour l’heure, de vifs affrontements se poursuivent dans la province de Ma’rib, plus précisément dans les districts de Jabal Murad, Harib et Al-Jubah. Des dizaines de mercenaires saoudiens dont des officiers ont été tués et blessés, lors de ces affrontements.

Source: Avec PressTV