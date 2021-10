Les forces armées yéménites ont annoncé, mercredi soir 27 octobre, la mise en œuvre de la deuxième phase de l’Opération (Printemps de la Victoire), qui a conduit à la libération totale des districts de Juba et Jabal Murad dans la province de Ma’rib.

Le porte-parole officiel des forces de Sanaa, le général de brigade Yehya Sarii, a précisé que cette opération a causé de lourdes pertes dans les rangs des mercenaires de la coalition saoudienne.

Il a affirmé dans un communiqué que « les forces armées ont salué le grand rôle des tribus qui ont contribué au succès de l’opération et à la défaite des mercenaires dans la province de Ma’rib (nord) ».

M.Sarii a lancé un dernier appel aux mercenaires dupés de profiter de l’amnistie qui leur est accordée, prévenant que cette opportunité ne durera pas longtemps.

Et d’ajouter : « Les forces armées ont assuré à tous les citoyens de la ville de Ma’rib qu’elles s’efforceront de les protéger et sécuriser leurs biens, et ce dans le cadre de leurs devoirs et responsabilités au cours de la prochaine étape ».

Et le général Sarii de conclure : « Les forces armées appellent tous les hommes libres du Yémen, à s’apprêter à la libération du reste de notre terre et de notre pays jusqu’au recouvrement de la liberté et de l’indépendance ».

Le détails complets de cette opération seront publiés dans les prochains jours.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah