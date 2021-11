Le porte-parole des forces armées de Sanaa a révélé ce mardi 9 novembre qu’un drone d’espionnage américain a été abattu dans l’espace aérien du gouvernorat de Ma’rub.

Sur Twitter, le general Yahya Sarii (saree) a indiqué que l’appareil est de type Scan Eagle.

Un communiqué des forces armées yéménites a pour sa part indiqué que c’est le cinquième appareil du même type qui a été abattu par les systèmes de défense antiaérienne depuis le début de l’année dans le gouvernorat de Ma’rib.

Les quatre autres ont été abattus Le 27 décembre, au-dessus du district Dagal, le 14 aout dans celui de Madgal, les 20 et 22 juin dans celui de Sarouah. Le communiqué a précisé que des images de l’appareil seront diffusées ultérieurement.

Le gouvernorat de Ma’rib, situé à l’est de celui de Sanaa est presque entièrement conquis par les troupes de Sanaa, dans le cadre d’une opération militaire qui se poursuit depuis plus d’un an. 12 de ses 14 districts sont désormais entre les mains d’Ansarullah et ses alliés.

Source: Médias