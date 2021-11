Dans le sillage de l’accord de normalisation avec l’entité sioniste, deux centres de recherches, israélien et marocain, ont signé un protocole portant sur la promotion de la culture et le droit hébraïque au Maroc, a rapporté la chaîne israélienne i24news.

Le 8 novembre, le Centre Aharon et Rachel Dahan, relevant de l’université Bar Ilan, et le Centre d’études et de recherche sur le droit hébraïque d’Essaouira, au Maroc, ont conclu un accord portant sur des recherches et des publications communes, des programmes académiques consacrés à la culture et au droit juifs au Maroc.

« Nous nous réjouissons de valoriser la mémoire, les coutumes et les institutions du droit hébraïque marocain, et d’initier des études sur le droit hébraïque et le droit musulman, mettant ainsi en valeur le patrimoine juridique judéo-islamique du Maroc », expose Shimon Ohayon, directeur du Centre Dahan.

Ce protocole d’accord a été signé lors de la visite d’une délégation de chercheurs marocains en Palestine occupée.

De son côté, Abderrahim Beyyoud, chef du bureau de liaison marocain en ‘Israël’, souligne que la conférence lors de laquelle le projet a été signé était « la première du genre depuis la reprise des relations ».

Selon Sputnik, le rapprochement économique se poursuit également. Récemment, une liaison aérienne directe entre Casablanca et Tel-Aviv a été établie et sera opérationnelle à compter du 12 décembre.

Selon l’AFP, la communauté juive du Maroc compte quelque 3.000 personnes, et près de 700.000 Israéliens d’ascendance marocaine gardent souvent des liens très forts avec leur pays d’origine.

Source: Divers