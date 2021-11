Le ministre iranien des Affaires étrangères a salué, le jeudi 11 novembre, la position rationnelle de l’Algérie sur le retour de la Syrie dans la Ligue arabe.

Dans un entretien avec son homologue algérien Ramtane Lamamra, Hossein Amir-Abdollahian, a discuté du processus des relations bilatérales et des questions d’intérêt commun sur l’échiquier régional et international.

Faisant allusion aux bonnes relations diplomatiques entre l’Iran et l’Algérie, le chef de la diplomatie iranienne a exprimé l’espoir que les relations entre les deux pays se développeraient davantage dans tous les domaines.

M.Abdollahian a egalement déclaré que la récente réunion de la Chambre de commerce des deux pays était une étape utile, sans manquer de préciser que la tenue de cette réunion créerait une bonne occasion d’améliorer le niveau des relations commerciales entre les deux pays.

Se référant au vote négatif de l’Algérie pour l’adhésion du régime sioniste à l’Union africaine, le patron de la diplomatie iranienne a par ailleurs salué ce geste d’Alger.

Et d’ajouter : « L’Algérie a agi avec sagesse et logique, et votre action, ainsi que votre position rationnelle sur le retour de la Syrie dans la Ligue arabe sont précieuses. »

Il a également émis l’espoir que la prochaine réunion de la Ligue arabe apporterait des avantages significatifs à l’Oumma musulmane.

Lors de cette conversation, le ministre algérien des Affaires étrangères a pour sa part souhaité une bonne santé et un rétablissement complet pour son homologue iranien et a souhaité que dans un proche avenir, « nous entendrons de bonnes nouvelles concernant l’éradication complète du coronavirus et la réussite des pourparlers sur le nucléaire iranien ».

Evoquant la réunion de la Chambre de commerce des deux pays, il a qualifié de positive sa tenue pour l’essor des relations commerciales et l’augmentation du volume des échanges bilatéraux.

Tout en invitant formellement M. Amir Abdollahian à visiter l’Algérie, M.Lamamra a souligné l’importance de former un comité politique et un comité de suivi pour le renforcement des relations.

Les deux parties ont jugé positif et constructif, le processus des relations politiques et parlementaires irano-algériennes.

S’agissant des récents développements en Libye, elles ont souligné que les problèmes en Libye devraient être résolus avec la présence de groupes libyens et sans ingérence étrangère.

Source: Avec PressTV