Les avions de guerre de la coalition arabe conduite par l’Arabie saoudite se déchainent contre les régions yéménites du gouvernorat de Ma’rib dont la majeure partie se trouve sous l’emprise des forces de Sanaa et dans celui de Hodeïda.

Dans le premier, ils ont mené 27 raids sur les districts de Sarwah et Madgel, al-Jidaan, et 7 raids sur le district d’Al-Jouba dans les côtés ouest et sud du gouvernorat de Ma’rib, au nord-est du Yémen, a rapporté la chaine de télévision libnaaise d’information al-Mayadeen.

Ces raids sont intervenus pour soutenir au sol les combats font rage entre les forces de Sanaa d’une part, et les forces du président démissionnaire contesté Abed Rabbo Mansour Hadi, soutenues par les milices du parti Islah (Filiation des Frères Musulmans), dans les zones ouest et sud de la ville de Ma’rib, au nord-est du Yémen.

En outre, une source militaire yéménite sur la côte ouest a rapporté que 127 nouvelles violations des forces de la coalition ont été détectées sur les fronts de Hodeïda au cours des dernières 24 heures.

Les forces saoudiennes et émiraties se sont retirées à l’improviste la semaine passée de plusieurs dizaines de positions de ce gouvernorat à la position stratégique situé sur la mer Rouge.

Les forces affiliées à la coalition ont bombardé les zones contrôlées par l’armée et les comités d’Ansarullah au sud de Hodeïda à l’aide 74 obus d’artillerie. Elles ont établi de nouvelles fortifications de combat à Hays et à Al-Jabaliya, au sud de Hodeïda.

En même temps, les avions de combat de la coalition ont lancé 11 raids sur ces régions, pendant que 21 avions de combat et 16 avions espions les survolaient.

De violents affrontements ont lieu dans des quartiers des districts de Hays et d’Al-Khoukha, dans le sud de la province, entre l’armée et les comités populaires d’une part, et les multiples forces mercenaires de la coalition saoudienne.

Evoquant le retrait de ses forces, la coalition saoudienne a déclaré : « Le redéploiement et le stationnement des forces conjointes sur la côte ouest est une décision militaire de la direction des forces conjointes de la coalition pour aligner la stratégie militaire au Yémen.

Ailleurs au Yémen, les avions de combat saoudiens ont également lancé 4 raids dans le district frontalier de Haradh dans le gouvernorat de Hajjah, au nord-ouest du Yémen.

La coalition saoudienne a également annoncé l’interception et la destruction de ses défenses aériennes de 3 drones piégés, lancés depuis le Yémen vers Khamis Mushait, en Arabie saoudite.

