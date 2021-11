Plus de 100 célébrités hollywoodiennes signent une lettre critiquant ‘Israël’ pour avoir désigné 6 ONG palestiniennes de « terroristes »

Plus de 100 célébrités hollywoodiennes ont signé une lettre ouverte critiquant ‘Israël’ pour avoir qualifié six groupes palestiniens de défense des droits de l’Homme d »organisations terroristes » au début du mois, rapporte les médias israéliens. Richard Gere, Claire Foy, et Susan Sarandon, le réalisateur Ken Loach, le musicien Jarvis Cocker ou ...