La ville de Ma’rib pourrait être libérée dans les prochains jours, ont assuré des sources sur le terrain pour la télévision libanaise d’information al-Mayadeen.

« Quelques jours séparent l’armée yéménite et les comités populaires (d’Ansarullah) de la libération de la ville de Ma’rib en entier », ont-elles déclaré, faisant état de la libération de la chaîne de montagnes al-Balaq, située à l’est aux confins avec la ville yéménite.

« Cette chaîne de montagnes Al-Balaq est la dernière montagne de la défense de la ville, du côté sud-est », ont précisé ces sources, lesquelles ont rendu compte « d’effondrements majeurs et d’un mouvement d’évasion important dans les rangs des forces Hadi et de la coalition d’agression ». En allusion aux unités de l’armée fidèles au président démissionnaire contesté Abed Rabbo Mansour Hadi et à la coalition arabe conduite par l’Arabie saoudite dans sa guerre contre ce pays.

« Certains de leurs chefs n’ont plus été entendus », ont souligné ces sources notant que « le commandement militaire yéménite a donné la dernière chance à ceux qui ne se sont pas rendus de régler leur situation ».

Le membre du conseil politique du mouvement Ansarullah, Mohammad al-Bakhiti, a confirmé pour al-Mayadeen que « les heures prochaines seront décisives pour Ma’rib », ajoutant que les forces de Sanaa « sont soumises à des pressions populaires exigeant qu’elles libèrent Ma’rib ».

« La défaite des forces de l’agression à Ma’rib signifie leur défaite sur le reste des fronts », a-t-il ajouté.

Les forces de Sanaa ont conquis 12 des 14 districts du gouvernorat de Ma’rib riche en hydrocarbures.

Le mardi, les forces armées yéménites ont annoncé avoir abattu un drone espion Scan Eagle de fabrication américaine de la coalition saoudienne dans l’espace aérien de la région de Jouba dans le gouvernorat de Ma’rib.

C’est le deuxième appareil abattu par les défenses aériennes des forces de Sanaa dans le district de Jouba, en moins d’une semaine, et le 8eme depuis le début de cette année.

