Le président vénézuélien Nicolas Maduro a révélé que l’ex-chef de la force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution iranienne le général Qassem Soleimani a visité Caracas en 2019.

« Le commandant Soleimani est venu au Venezuela en mars 2019, nous étions aux prises avec la crise de l’électricité que les impérialistes du nord avaient causée contre le réseau électrique de notre pays », a-t-il indiqué lors d’une interview avec la chaine de télévision libanaise d’information al-Mayadeen.

Il indique avoir discuté ensemble de plusieurs domaines de collaboration dont le système électrique.

« Tout ce dont on avait discuté a été exécuté », a fait remarquer M. Maduro.

Il a décrit le général Soleimani comme étant « un homme souriant et très optimiste dans la vie ».

« Je remercie Dieu d’avoir fait sa connaissance », a-t-il souligné.

Et de poursuivre : « Soleimani a affronté le terrorisme et les criminels du terrorisme sanguinaire qui ont attaqué les peuples de l’axe de la résistance. C’est une homme courageux ».

Selon lui, il faut tirer les leçons des crimes horribles à l’instar du meurtre de Qassem Soleimani.

« Le monde auquel nous aspirons serait-il celui où la Maison blanche donne l’ordre de tuer un héros de la lutte contre le terrorisme en Irak, en Iran, en Syrie et au Liban », s’est-il interrogé.

« Il faut élever la voix pour condamner le meurtre du héros des peuples le général Qassem Soleimani », a-t-il affirmé

Nous ne renoncerons jamais à la Palestine

Durant l’interview avec al-Mayadeen. M. Maduro a assuré que personne dans le monde ne poussera son pays à renoncer à la Palestine.

« C’est un péché que de penser de renoncer à la Palestine ou à la laisser seule ».

« La Palestine est la terre sacrée de l’humanité. La terre de la Palestine occupe jouit d’une grande importance pour nous… la Palestine mérite le soutien ferme et brave des dirigeants du monde entier. La Palestine crie au secours. La Palestine nous demande de l’aider. Elle est victime de crimes quotidiens contre ses jeunes. Les crimes de l’occupation sont indescriptibles dans ce monde. Nous voudrions offrir davantage pour la Palestine. Les peuples du monde et leurs dirigeants et tous les Arabes et tous les leaders du monde islamique devraient ne pas laisser la Palestine seule ».

Notre pays connait sa première croissance économique

Evoquant la situation dans son pays, il a assuré que son pays « assiste à un processus de reprise économique grâce à un travail continu, basé sur la reprise de l’économie productive, et sur l’effort collectif de l’ensemble du Venezuela ».

C’est selon lui la première année où la croissance économique est enregistrée depuis le début des sanctions pénales de l’impérialisme américain.

« La croissance a été réalisée grâce à l’économie qui produit de la nourriture, les marchandises, et les services. Nous avons assisté à la croissance de l’industrie, du commerce et du marché intérieur du pays.

Le président vénézuélien a estimé que « le peuple vénézuélien a résisté aux attaques brutales lancées par l’impérialisme américain et ses alliés dans le monde.

Concernant les défis et les engagements envers son pays, il a souligné «la nécessité de les relever. Chaque fois que nous remportons une victoire, nous procédons à un examen complet, exerçons une autocritique et étudions les plans d’avenir »

Et de souligner : « Nous avons mené un atelier de planification stratégique. Avant la fin de cette année, nous aurons un plan de travail prêt pour les années 2022, 2023 et 2024 ».

Selon le président vénézuélien, « Son pays ne dort pas sur les gloires de la victoire. Avec chaque victoire, nous apprenons des leçons et de l’expérience, et renouvelons l’énergie et la force pour l’avenir. Nous planifions tout en détail. Le secret de la construction de la révolution réside dans l’autocritique, et nous exigeons toujours un suivi et une évaluation. Nous sommes vigilants 24 heures sur 24, et nous sommes attentifs à poursuivre notre travail ».

