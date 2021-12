L’agence de presse officielle algérienne a condamné ce qu’elle a qualifié de « manœuvres et propagandes » de la Banque mondiale, l’accusant de publier « des informations malveillantes et trompeuses sur la situation économique en Algérie ».

L’agence a indiqué dans un communiqué publié le mardi 28 décembre que « la Banque mondiale, dans son dernier rapport, a attaqué de manière imprudente et gratuite l’Algérie, en prédisant un « tremblement de terre » économique, compte tenu de la « fragilité » du pays en termes d’exportations.

Elle a ajouté : « Cette institution a perdu toute sa crédibilité restante, et la raison en est qu’elle a commencé à produire des rapports trompeurs qui répondent à un agenda qui sert des lobbies qui n’ont jamais cessé de mener des campagnes anti-algériennes, visant à saper un État stable qui veille sur sa souveraineté politique et économique ».

« Il est clair qu’il existe un complot visant à saper la stabilité du pays à travers ces rapports négatifs et néfastes qui dépendent d’indicateurs et d’arguments peu fiables, publiés par des instigateurs et des parties inconnues sur les réseaux sociaux, sachant que ceux-ci sont financés et sponsorisés par des protagonistes qui n’hésitent pas à répandre leur haine contre l’Algérie dans le but de tromper l’opinion publique », a poursuivi l’agence algérienne.

Selon cette dernière, le dernier rapport de la Banque mondiale «contredit le dernier rapport du Fonds monétaire international, qui a mis l’accent sur le développement et les progrès de l’économie du pays, sans parler qu’il contredit aussi les acquis obtenus par l’Algérie sur les plans politique, social et économique ».

Source: Agences