Le ministre yéménite de la Défense auprès du gouvernement de Sanaa, le général Mohammad al-Atifi, a promis « des frappes douloureuses dans les profondeurs des pays de la coalition d’agression, et sur des endroits auxquelles vous ne vous attendiez pas. Il s’agit d’un droit légitime du peuple yéménite ».

Et de de souligner: « l’escalade des forces de l’agression n’aide pas à mettre fin à la guerre, mais étend plutôt sa portée géographique, sape les opportunités de paix et déstabilise la sécurité et la stabilité de la région », a rapporté le jeudi 27 janvier la télévision yéménite AlMasirah.

« Toutes ces pratiques d’escalade et d’agression nous poussent vers des options militaires stratégiques incontournables menant vers la défaite, le regret et le chagrin de l’ennemi », a prévenu le général Atifi.

Et d’insister : « la récente escalade (contre le Yémen) est une escalade américano-israélienne, au nom des pays de l’agression vaincus ».

Selon M.Atifi, « les dernières frappes aux missiles et aux drones, menées par les forces yéménites contre des sites sensibles aux Emirats ne sont que des messages d’avertissement, dans l’espoir de dissuader les agresseurs pour qu’ils reviennent à la raison ».

« Nous sommes capables, et nous possédons tous les moyens légitimes et compétents pour discipliner ceux qui sont affectés par la stupidité, l’insouciance et l’arrogance », a-t-il encore souligné.

Et de rappeler : « le vainqueur ne bombarde pas les quartiers résidentiels civils, et ne tue pas les civils. C’est ce que nous faisons depuis 7 ans, en adhérant à toutes les valeurs de la guerre, les règles d’engagement et les principes du droit international humanitaire ».

MBZ capitule ?

A en croire le site al-Khabar al-Yemeni, de hauts diplomates des Émirats arabes unis (EAU) avaient supplié le mouvement Ansarullah d’arrêter ses attaques dans les prochains jours contre les EAU, une demande qui a été rejetée avec véhémence par les Yéménites.

Selon cette source, des diplomates émiratis ont déclaré aux responsables yéménites qu’en échange de l’arrêt des attaques yéménites, les forces émiraties se retireraient progressivement du Yémen.

La Résistance yéménite, en réponse à cette demande, a souligné qu’elle ne suspendrait ses opérations de missiles et de drones contre les EAU qu’à une seule condition : le retrait total et immédiat des EAU de la coalition saoudienne qui a mené la guerre contre le Yémen, a-t-on précisé de même source.

Rappelons que l’armée yéménite et Ansarullah ont attaqué, le lundi 17 janvier, à l’aide de cinq missiles balistiques et d’environ 20 drones kamikazes, les aéroports de Dubaï et d’Abou Dhabi, la raffinerie de pétrole d’al-Mousafah ainsi que d’autres sites importants et sensibles aux EAU.

Lundi 24 janvier, la base aérienne d’Al Dhafra et d’autres cibles sensibles dans la capitale des Émirats arabes unis ont été visées par un grand nombre de missiles balistiques de type Zulfiqar. Plusieurs drones de type Sammad 3 ont également ciblé des sites vitaux à Dubaï.

Le mercredi 26 janvier, le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yehya Sarii a annoncé la mort des dizaines de mercenaires de la coalition saoudienne suite au tir d’un missile balistique visant une base militaire à Ma’rib.

Cette opération intervient après les raids saoudiens intensifs ayant visé la capitale yéménite Sanaa et d’autres provinces.