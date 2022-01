Un grand nombre de mercenaires des Émirats arabes unis et de membres du groupe takfiro-wahhabite Daesh ont été tués et blessés, et 5 de leurs véhicules détruits, le dimanche 30 janvier, suite à une attaque balistique visant leur attroupement dans la province de Chabwa (Sud).

« Un missile balistique a visé avec précision un grand rassemblement des mercenaires des Émirats arabes unis et d’éléments de Daesh à Al-Naqoub dans le district d’Asilan, dans la province de Chabwa », a déclaré le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yehya Sarii.

Il s’agit de la 2ème attaque aux missiles contre les mercenaires émiratis en moins de 24 heures.

Samedi, plus de 40 mercenaires, dont de hauts chefs militaires, ont été tués et blessé par un tir de missile balistique visant leur rassemblement à Chabwa

Un drone US abattu

Et puis à Ma’reb (nord-est), un drone espion de type Scan Eagle, de fabrication américaine, a été abattu par les forces de Sanaa.

Le général Sarii a expliqué que « le drone qui menait des actes hostiles dans la région de Juba à Ma’reb, a été détruit par une arme appropriée ».

Raids émiratis contre Sanaa

Entre-temps, la coalition américano-émiratie a lancé des raids intensifs contre la capitale Sanaa.

Le correspondant de la télévision AlMasirah a précisé que les avions de guerre de la coalition ont bombardé les quartiers résidentiels de la capitale, causant des dommages dans les maisons des citoyens.

Rappelons que le ministère yéménite de la Santé publique a indiqué que plus de 150 civils ont été tués et 350 autres blessés, lors de la dernière escalade de la coalition depuis début janvier.