Le Wall Street Journal américain a rapporté qu’Israël et les Émirats arabes unis accéléraient leur coopération en matière de sécurité et de renseignement suite aux attaques croissantes menées par les forces armées yéménites contre des cibles émiraties.

Le journal a souligné qu’un an après qu’Abu Dhabi et Tel Aviv ont signé un accord pour normaliser les relations diplomatiques, les deux parties discutent de nouvelles façons de « protéger le pays bordant le golfe Persique, y compris la vente de systèmes de défense aérienne israéliens avancés.

Selon des personnes proches du dossier, cet accord placera l’équipement militaire israélien à la porte de l’Iran et refaçonnera le paysage de la sécurité au Moyen-Orient.

Le journal américain estime que l’acceptation publique par les Émirats arabes unis du soutien militaire et du renseignement israélien pose un dilemme pour eux, du fait qu’ils aspirent à « approfondir les relations avec son nouveau partenaire sans contrarier Téhéran ».

Cependant, on ne sait toujours pas si l’accord sur l’installation de défenses aériennes israéliennes aux Émirats aura lieu prochainement. On ne s’attend pas non plus à ce qu' »Israël » offre aux EAU le joyau de de sa défense aérienne, le système Iron Dome, croit savoir le Wall Street Journal.

Le bulletin Breaking Defense, spécialisé dans les armements, a rapporté plus tôt l’intention des EAU d’acheter le système radar EL/M-2080 Green Pine de fabrication israélienne, dans le cadre du système Arrow pour intercepter les missiles balistiques.

Et Israël s’emploie depuis peu à renforcer sa sécurité et sa coopération militaire avec les pays arabes en voie de normalisation.

Jeudi dernier, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a signé un accord avec Bahreïn qui comprend une coopération dans les domaines du renseignement, de l’achat d’équipements et de la formation.

Gantz s’est rendu au Maroc en novembre dernier, où il a signé un protocole d’accord sur la coopération en matière de sécurité, qui ouvre la voie à des ventes militaires et à une coopération militaire entre les deux parties.

