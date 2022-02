La récente série d’événements en Asie et en Europe semble être l’élément déterminant de la phase à venir au Moyen-Orient.

Vendredi dernier, Antony Blinken (à son initiative) a appelé son homologue chinois, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi. L’appel s’est transformé en une dispute furieuse, le Global Times affirmant par la suite que Blinken a tout simplement été éclipsé par Wang au cours de cet échange extrêmement technique.

De quoi s’agissait-il ? Il semble que Blinken voulait prévenir Wang des sanctions probables contre la Russie, neutraliser toute réaction négative de la Chine aux sanctions des États-Unis et de l’Union européenne et s’assurer le soutien de la Chine pour persuader la Russie de considérer les réponses occidentales aux problèmes de sécurité de la Russie comme la base d’un dialogue.

Si telle était l’intention, elle s’est malencontreusement retournée – et s’est transformée en une dispute amère. Le ministre des Affaires étrangères, Wang, a effectivement déclaré que le président Xi avait, lors de son sommet virtuel avec Biden, exposé les exigences de la Chine en ce qui concerne toute relation entre la Chine et les États-Unis. Et que Biden avait semblé être d’accord. Par la suite, il est devenu évident pour Pékin que l’administration américaine ne respectait pas cet accord. Wang a critiqué Blinken pour le sabotage furtif des Jeux olympiques d’hiver par les États-Unis et a déclaré qu’ils jouaient avec des explosifs sur Taïwan.

En fait, Wang affirmait que les actions des États-Unis (plus que les mots) avaient réduit à néant les chances que le sommet précédent serve de base au dialogue et de fondement aux relations bilatérales. (Dans un sens, le ministre des Affaires étrangères Wang se faisait l’écho du refus de Moscou d’accepter les réponses écrites des États-Unis à ses projets de traités comme base de négociations futures).

Et si Blinken avait espéré que la Chine resterait à l’écart du différend entre la Russie et les États-Unis concernant l’Ukraine (en 2014, la Chine n’avait pas soutenu l’annexion de la Crimée par la Russie), cela ne s’est pas produit.

Le ministre des Affaires étrangères Wang a déclaré que le point en question était la non-application par Kiev des accords de Minsk – et que Poutine avait raison sur ce point. Mais, plus inquiétant encore pour Washington, Wang a souligné qu’au cœur de la crise se trouvait la constitution par les États-Unis de « blocs » militaires pour étouffer la Russie. Il a souligné – faisant à nouveau écho à Moscou – que la « sécurité » accrue d’un État ne peut être obtenue au détriment de celle d’un autre.

Le Global Times donne cet avertissement : « Compte tenu de la relation « dos à dos » entre la Chine et la Russie, les États-Unis ne peuvent rien faire [pour diviser] les deux grandes puissances ». La Russie et la Chine ne sont « pas des alliés, mais mieux que des alliés… Que les Américains réfléchissent bien à la connotation de cette expression. Si elle provoque la Chine ou la Russie, l’autre ne sera pas indifférente. Washington doit s’attendre à cela à l’avenir ».

Cet échange – ainsi que la déclaration sans détour du ministre des Affaires étrangères, Lavrov, selon laquelle la doctrine occidentale formulée dans ses réponses à Moscou (refusant effectivement à la Russie son autonomie en matière de sécurité) exclut tout dialogue avec les États-Unis ou l’OTAN – revêt une importance majeure pour le Moyen-Orient.

Washington aime compartimenter ses relations géopolitiques, croyant qu’elle peut être émolliente dans un compartiment, mais très agressive dans un autre. Il est clair que ce n’est plus le cas dans l’axe Russie-Chine, comme le montrent très clairement les remarques du ministre des Affaires étrangères Wang.

Toutefois, l’Iran fait réellement partie de cet axe. Est-il vraiment possible aujourd’hui d’espérer un accord iranien dans le cadre du JCPOA avec les États-Unis ? La Russie et la Chine peuvent-elles dire – de manière aussi explicite – que le refus des États-Unis de reconnaître toute souveraineté en matière de sécurité à la Russie ou à la Chine marque la fin du dialogue avec les États-Unis, tout en s’attendant à ce que l’Iran conclue un accord avec les États-Unis dans des conditions aussi réductrices ?

Le fait que les États-Unis renoncent au principe selon lequel « la sécurité accrue (c’est-à-dire renforcée par l’OTAN) d’un État ne peut être obtenue au détriment de la sécurité d’un autre État » revêt une importance particulière pour l’Iran, car le JCPOA a été conçu précisément pour contenir l’Iran, afin d’accroître la sécurité d’Israël sous l’égide des États-Unis. Ce que les États-Unis disent à la Russie, c’est que la barricade de vos frontières (celles de la Russie) par l’OTAN et l’endiguement économique sont un « droit » occidental exceptionnaliste pour lequel il n’existe aucun recours. C’est la même chose pour l’Iran.

Et l’Iran ferait-il confiance aux affirmations des États-Unis dans le cadre du JCPOA au moment même où les États-Unis et Israël s’immiscent directement dans la guerre au Yémen, afin de garder la mainmise sur le détroit de Bab al-Mandab (qui, sinon, pourrait tomber aux mains des Houthis) de manière à «presser » l’Iran, et à « contenir » et priver la Chine de sa Route de la Soie maritime en temps de crise ? Quel est donc le prix de la sécurité autonome pour l’Iran ?

Ainsi, le port d’Aden, le détroit de Bab Al-Mandab et l’île de Socotra s’inscrivent parfaitement dans le cadre d’un élément essentiel de la construction de la Guerre froide entre la Chine et les États-Unis. L’allié arabe (en l’occurrence les Émirats arabes unis) capable de contrôler ce détroit essentiel donnera aux États-Unis un moyen de pression pour mettre en péril la Route de la soie maritime de la Chine – et est donc considéré dans certains cercles de Washington comme la justification du soutien des États-Unis au conflit actuel au Yémen.

Brett McGurk, l’envoyé des États-Unis au Moyen-Orient, a suggéré dans une récente interview qu’un accord JCPOA (bien que loin d’être certain) pourrait encore se produire. Il a laissé entendre que la Russie et l’Iran soutenaient désormais pleinement les efforts des États-Unis pour parvenir à un accord (au même titre que l’UE3).

À la lumière des propos de Wang Yi à Blinken et de la position intransigeante de Lavrov sur les revendications exceptionnalistes des États-Unis, cela semble fantaisiste. Pour la région, qui se demande si l’Iran va ou non succomber et tomber dans la « sphère » des États-Unis, la déclaration de Lavrov pourrait bien avoir défini l’avenir du Moyen-Orient.

Par Alastair Crooke.

Sources : Al-Mayadeen; traduction Réseau International