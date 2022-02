La visite des dirigeants de l’ennemi israélien dans certaines capitales arabes est rejetée, ne donnera pas de légitimité à l’occupation et n’apportera rien de bon à la région, a déclaré, ce mardi 15 février, le mouvement de résistance palestinien le Hamas.

Et d’ajouter : « Nous exprimons notre profond regret que le régime bahreïni ait reçu Naftali Bennett, qui est responsable lui et son gouvernement des politiques de punition collective et des crimes de colonisation et des expulsions des Palestiniens ».

Le Hamas a en outre salué la position de la majorité du peuple bahreïni opposé à toute normalisation des relations avec l’entité sioniste. « Nous sommes fiers des positions du peuple frère bahreïni qui refuse la normalisation avec l’ennemi ».

Pour sa part, le Jihad islamique a indiqué que « l’accueil des dirigeants ennemis dans les capitales arabes encourage l’agression contre la Palestine et son peuple ».

« La présence de tout sioniste dans n’importe quel pays arabe constitue une menace et une profanation de la terre arabe et n’apportera aucun avantage aux nations et aux peuples de la nation ».

Le Jihad a en outre appelé « le peuple bahreïni frère et tous les peuples de notre nation à poursuivre leur refus de la normalisation et à dénoncer tous ceux qui normalisent avec l’ennemi ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah