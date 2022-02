Le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis en garde contre les répercussions mondiales si l’Occident ne « s’engage pas à défendre la souveraineté de l’Ukraine », prévoyant qu’elles puissent atteindre Taïwan. En allusion au litige avec la Chine qui revendique cette région, alors que les Etats-Unis y alimentent et soutiennent des velléités indépendantes.

Dans un entretien avec le journal Taiwan News, Johnson a déclaré : « Si l’Ukraine est menacée, le choc se répercutera dans le monde entier. Ces échos se feront entendre en Asie de l’Est et plus particulièrement à Taïwan ». Ajoutant : « Nous ne savons pas exactement ce que le président Poutine a l’intention de faire, mais les présages sont sombres ».

« Nous avons donné à Poutine toutes les chances de poursuivre ses objectifs par la diplomatie, et sur la crise en Ukraine, nous n’abandonnerons pas et poursuivrons nos efforts diplomatiques jusqu’à la dernière minute », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre britannique a également annoncé que son pays compte imposer des sanctions à cinq banques russes et à trois « personnes fortunées » en réponse à la reconnaissance par Moscou de Donetsk et de Louhansk.

Il a déclaré au Parlement que Londres utiliserait de nouveaux pouvoirs approuvés par le conseil pour imposer des sanctions pré-désignées aux « individus et entités russes d’importance stratégique pour le Kremlin ». Seraient visés Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank et Black Sea Bank.

Selon lui, tous les actifs détenus par les hommes d’affaires Gennady Timochenko, Boris Rotenberg et Igor Rotenberg seraient gelés et qu’ils se verraient refuser l’entrée en Grande-Bretagne.

« Il s’agit du premier lot et du premier torrent de ce que nous sommes prêts à faire, et nous garderons des sanctions supplémentaires prêtes à être utilisées, avec les États-Unis et l’Union européenne », a-t-il noté.

La Commission européenne a annoncé un premier paquet de sanctions contre la Russie, et a déclaré que « le paquet ciblera ceux qui sont impliqués dans la décision de reconnaissance des régions rebelles en Ukraine ».

Par la voix de son chancelier allemand Olaf Scholz, l’Allemagne a annoncé avoir suspendu l’autorisation du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne à la demande du président ukrainien,

Pour sa part, Washington a déjà interdit aux Américains toute transaction financière avec Donetsk et Lougansk après la reconnaissance de leur indépendance par le président russe Vladimir Poutine et l’envoi de troupes dans le cadre d’une opération de maintien de la paix.

Source: Médias