Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Said Khatibzadeh, a confirmé que « les négociateurs iraniens sont attachés aux lignes rouges qui comprennent la levée de toutes les sanctions contre le pays », soulignant que « les États-Unis sont la raison de l’obstruction aux pourparlers ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Said Khatibzadeh, a affirmé qu' »il n’était pas prévu de rédiger un nouvel accord nucléaire à Vienne, car l’accord a été rédigé une fois, et il n’a été signé et scellé qu’une seule fois », notant que « l’équipe de négociation iranienne a un programme de travail clair et précis. »

M.Khatibzadeh a déclaré que « si les États-Unis veulent vraiment revenir à l’accord nucléaire, leur retour doit se faire dans une voie qui permette à l’Iran de bénéficier de ce qui était stipulé dans l’accord nucléaire ou des promesses données ».

Il a ajouté: »Si les négociateurs iraniens avaient accepté de violer les lignes rouges approuvées, nous serions parvenus à un accord il y a des mois ».

Il a indiqué que « les négociations ont été suspendues à la demande des européens » rappelant que » dans le passé nous avons connu des pauses dans les négociations . »

Il a poursuivi: « Ce n’est un secret pour personne que la Russie a soulevé une nouvelle question, et tout pays peut présenter ses demandes : elles seront étudiées au sein du comité mixte à Vienne. »

M.Khatibzadeh a souligné que « le principal obstacle aux négociations est le refus des États-Unis de lever toutes les sanctions imposées à l’Iran, c’est là où réside le désaccord ».

Il a insisté sur « le refus de l’Iran de discuter de la question des capacités balistiques du pays ou de la situation régionale avec les États-Unis », ajoutant que « l’Iran « rejette fondamentalement toute proposition de discussion sur ces questions dans les pourparlers de Vienne ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que « la question des garanties et de la crédibilité de l’engagement des Américains était presque résolue, mais l’Iran aspire à prendre des garanties nucléaires pour préserver ses acquis nucléaires, et n’acceptera pas le démantèlement de ses centrifugeuses de type IR6. »

Source: Traduit d'AlMayadeen