La Russie a décidé, le mardi 15 mars, de quitter le Conseil de l’Europe, accusant l’Otan et l’Union européenne d’en avoir fait un instrument au service de « leur expansion militaro-politique et économique à l’Est », au 20e jour de l’intervention russe en Ukraine.

« La notification du retrait de la Fédération de Russie de l’Organisation » a été remise mardi à sa secrétaire générale Marija Pejcinovic Buric, a indiqué dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

« La secrétaire générale a reçu la notification formelle du retrait de la Fédération de Russie (…) ainsi que l’information de son intention de dénoncer la Convention européenne des droits de l’homme », a confirmé Daniel Höltgen, porte-parole du Conseil de l’Europe.

« Ceux qui nous forcent à prendre cette mesure porteront toute la responsabilité de la destruction de l’espace humanitaire et juridique commun sur le continent et des conséquences pour le Conseil de l’Europe lui-même, qui, sans la Russie, perdra son statut paneuropéen », a repris le ministère des Affaires étrangères russe.

L’Alliance atlantique et l’Union européenne, poursuit le ministère, « ne voient dans cette organisation qu’un instrument de soutien idéologique à leur expansion militaro-politique et économique à l’Est, un moyen d’imposer ‘un ordre fondé sur des règles’ qui leur est profitable et, en fait, ‘un jeu sans règles' ».

Dans son communiqué, la diplomatie russe accuse justement les institutions du Conseil de l’Europe, y compris la CEDH, d’avoir été « systématiquement utilisées pour exercer des pressions sur la Russie et s’ingérer dans ses affaires intérieures ».

Dès le lendemain du déclenchement de l’offensive russe en Ukraine –qualifiée d’«invasion» par les Occidentaux – le Conseil de l’Europe avait décidé de suspendre la participation de la Russie à ses différents organes, à l’exception de la CEDH, le dernier recours pour les quelque 145 millions de citoyens russes.

Vigie des droits de l’Homme en Europe, le Conseil de l’Europe, créé en 1949, réunissait jusqu’alors la quasi-totalité des Etats du continent, 47 au total, dont la Russie, depuis 1996, et l’Ukraine, depuis 1995.