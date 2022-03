Le porte-parole du mouvement yéménite Ansarullah et président de l’équipe de négociateurs de Sanaa, Mohammed Abdel Salam a reçu le vendredi 25 mars un appel téléphonique de l’ambassadeur de Chine au Yémen, Kang Yong.

Lors de la conversation téléphonique, les deux parties ont passée en revue la situation politique et humanitaire au Yémen et la voie d’une éventuelle trêve humanitaire sous les auspices des Nations unies.

Dans une déclaration à l’agence de presse yéménite (Saba), Abdel Salam a confirmé que le contact portait sur la détérioration de la situation humanitaire du peuple yéménite à la lumière de la poursuite de l’agression et du siège contre les Yéménites ainsi que de la détention de navires de dérivés du pétrole par les États-Unis et l’Arabie saoudite empêchant leur entrée dans le port de Hodeïda, malgré l’obtention des permis de l’ONU.

Plus loin dans ses propos, il a expliqué que l’appel était centré sur la voie vers la paix au Yémen, l’arrêt de l’agression et la levée du blocus contre le peuple yéménite, qui a été soumis aux crimes et violations les plus odieux il y a sept ans par les États-Unis et la coalition saoudo-émiratie.

M.Abdel Salam a souligné qu’il avait réitéré à l’ambassadeur de Chine la volonté de Sanaa pour une paix juste et de commencer à mettre en œuvre les mesures humanitaires par une levée du blocus, puis les étapes suivantes, y compris un cessez-le-feu complet et d’autres questions connexes.

L’Arabie saoudite, à la tête d’une coalition arabe soutenue par les États-Unis, a lancé une agression militaire contre le Yémen et imposé un blocus terrestre, aérien et maritime en mars 2015, sous prétexte de ramener au pouvoir le président yéménite démissionnaire Abed Rabbo Mansour Hadi.

Loin d’aboutir aux résultats envisagés par Riyad, cette guerre a causé d’énormes pertes, des dizaines de milliers de Yéménites ayant perdu la vie ou été blessés lors d’attaques barbares de la coalition, sans oublier le déplacement de millions de personnes, la destruction des infrastructures du pays et la propagation de la famine et des maladies infectieuses.

Source: Avec PressTV