Les Palestiniens des territoires palestiniens de 1948, de la Cisjordanie occupée, de la bande de Gaza et du Néguev se préparent pour célébrer la Journée de la Terre, dont la commémoration devrait culminer le 30 mars prochain, date fatidique marquant l’usurpation de la Palestine .

A partir de samedi 26 mars, plusieurs activités ont été organisées, dont un festival dans la bande de Gaza au cours duquel des dirigeants palestiniens de plusieurs partis et mouvements de résistance ont réitéré leur attachement indéfectible à la libération de leur patrie.

Khaled al-Batach, membre du bureau politique du Jihad islamique: « L’Epée d’Al-Qods sera toujours brandie pour protéger notre peuple au Néguev et à Cheikh Jarrah et dans les autres endroits où ils se trouve… L’équilibre des forces international commence à changer en faveur de notre cause. Nous à Gaza poursuivrons le soutien par tous les moyens ».

Le dirigeant du Hamas Ismail Radwane: « Le message de notre peuple en cette Journée de la Terre est son attachement au retour à la Palestine. Il y aura des activités plus importante le 30 mars . Nous ne permettrons pas de déraciner notre peuple de sa terre ».

Les notables des tribus et des clans palestiniens dans la bande de Gaza: « L’organisme de soutien de l’intérieur affiche son soutien à notre peuple à l’intérieur occupé (de la Palestine) pour combattre l’apartheid et le crime de grignotage de la terre. Votre maintien et votre enracinement sont une victoire pour vous et pour nous . Résistez, notre soutien est un devoir national et religieux ».

Dans le Néguev, une campagne de plantation d’arbres a marqué cette célébration signe de l’enracinement à la terre.

Source: Médias