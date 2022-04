Pour la deuxième nuit consécutive, des affrontements ont éclaté, dimanche soir, entre les Palestiniens et la police d’occupation israélienne près de la porte de Damas dans la ville sainte d’Al-Quds.

Au moins 19 Palestiniens ont été blessés, dont une majorité par des balles en caoutchouc, et 10 autres ont été arrêtés par les forces d’occupation, a indiqué le Croissant-Rouge palestinien.

Les jeunes Palestiniens se rassemblent d’habitude aux alentours de mosquée d’AlAqsa après la rupture du jeune du mois de Ramadan, mais la police d’occupation tente souvent de les interdire et les disperser par la force.

Incursion de Lapid

Plus tôt dimanche, le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid a mené une tournée provocatrice dans le secteur de la porte de Damas, une des portails de la mosquée d’AlAqsa.

Selon les médias israéliens, Lapid a été accompagné par le vice-ministre de la Sécurité publique Yoav Segalovitz, de la ministre de l’Economie Orna Barbivai et du directeur général du ministère des Affaires étrangères.

« C’est une période difficile et tendue, mais nous avons une police sur laquelle on peut compter pour traverser cette période complexe », a déclaré Lapid, cité par le Times of Israel.

Le Hamas engagé à défendre AlAqsa

En réaction, le Hamas et l’Autorité palestinienne ont qualifié de « dangereuse escalade et provocation » l’incursion de Lapid.

« Nous et notre peuple nous sommes engagés à défendre Al-Quds et la mosquée d’Al-Aqsa par la force et par tous les moyens à notre disposition », a averti le Hamas.

De son côté, le dirigeant du Jihad islamique Ahmad Al-Mudallal a prévenu que la poursuite des crimes de l’occupation et les incursions de l’esplanade de la mosquée d’Al-Aqsa par les dirigeants de l’occupation et des colons extrémistes, conduira à des opérations plus qualitatives dans la profondeur stratégique de l’entité sioniste.

Pour sa part, le ministère des Affaires étrangères de l’Autorité Palestinienne a « condamné dans les termes les plus forts l’incursion provocatrice du ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid dans le secteur de Bab Al-Amoud [Porte de Damas] à Al-Quds occupé ».

Le ministère a également fermement condamné les promesses qu’il a faites aux extrémistes juifs de déployer davantage de forces d’occupation et de police à Al-Quds sous prétexte de leur assurer une protection pendant les fêtes juives ».

Source: AlManar