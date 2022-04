Le nombre des martyrs palestiniens est monté à six ces dernières 48 heures en Cisjordanie occupée.

Le sixième martyr est Fawaz Hamayel qui est originaire de la localité de Bita au sud de Naplouse. Il avait été blessé grièvement par des tirs de l’armée d’occupation israélienne, dans la soirée du mercredi et a succombé ce jeudi soir.

Cha’s Kamamji

Dans la matinée de ce jeudi 14 avril, deux jeunes palestiniens Cha’s Kamamji et Moustafa Abou alRab étaient tombés en martyrs lors de l’assaut lancé contre leur localité Kfardane, à proximité de Jénine.

Qousaï Hamamirat

Le mercredi, 3 palestiniens avaient été tués en Cisjordanie, Qousaï Hamamirat, de la localité de Houssane, Omar Mohamad Aliane de la localité de Salwad, et Mohamad Hassan Assaf de Naplouse.

Ce jeudi matin, le Hamas a décrété une nouvelle fois la mobilisation générale en s’adressant au peuple palestinien pour défendre la mosquée d’al-Aqsa et la ville sainte d’al-Qods.

« Nous mobilisons les masses de notre peuple dans toutes les parties de notre territoire occupé afin de se rendre à Al-Aqsa et de s’y maintenir pour le protéger des colons », a-t-il indiqué dans un communiqué insistant pour organiser des rassemblements dans la ville sainte et de se retrancher et se maintenir dans les locaux de la mosquée d’Al-Aqsa.

Le mouvement de résistance Jihad islamique a pour sa part, assuré dans un communiqué que le sang des martyrs est la flamme dans la confrontation globale sur la voie de la libération ». « Nulle voie pour dissuader l’ennemi que par la confrontation totale », a-t-il affirmé.

Même ton de la part du Front démocratique pour la libération de la Palestine, qui après avoir rendu hommage aux martyrs a assuré « qu’il n’y a d’autre choix devant le peuple palestinien que d’affronter l’escalade israélienne et de freiner l’agressivité de ses colons pour défendre notre dignité nationale ».

Le mercredi, les factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza avait déclaré la mobilisation générale pour tous les Palestiniens où qu’ils se trouvent, dans la diaspora et à l’intérieur des territoires palestiniens occupés pour protester contre les agressions israéliennes meurtrières en Cisjordanie occupée et la décision de colons juifs de réaliser des sacrifices d’animaux dans l’enceinte de l’esplanade des mosquées pour les fêtes de la Pâque juive.

Source: Médias