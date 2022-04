Le chef du Conseil des affaires russo-iranien, Vladimir Obidinov, a déclaré que les produits iraniens peuvent « remplacer un certain nombre de produits occidentaux dans le domaine des détergents ménagers et des médicaments ».

« Il est très probable que lorsque nous parlons de l’Iran, nos secteurs y trouveront une alternative à certains produits occidentaux », a ajouté M. Obidinov.

Il a expliqué que « l’Iran produit une large gamme de produits chimiques ménagers », ajoutant : « S’il y a un intérêt du côté russe, il est possible de trouver des alternatives à un certain nombre de produits occidentaux sur le marché iranien, et cela ne prendra pas beaucoup de temps. »

Obidinov a ajouté : « la médecine, les produits pharmaceutiques, le tourisme médical et la production de matériaux de construction et de finition sont très développés en Iran ».

Lundi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les sanctions occidentales affectaient négativement l’économie russe, soulignant toutefois que la Russie supporte cette pression.

Poutine a appelé à une accélération du transfert des comptes en roubles et en monnaies nationales des pays partenaires de la Russie dans le commerce extérieur.

Le porte-parole des douanes iraniennes, Ruhollah Latifi, avait déclaré plus tôt que « la Russie peut bénéficier de l’expérience de l’Iran face aux sanctions », faisant référence à l’expérience du contournement des sanctions. « L’Iran devrait devenir un couloir pour répondre aux besoins de la Russie », a-t-il souligné.

Il a également annoncé que « Téhéran a l’intention d’activer les couloirs de transit avec la Russie ».

Source: Médias