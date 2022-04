Des dizaines de milliers de Palestiniens ont bravé les mesures de restriction de l’occupation israélienne et sont venus des quatre coins de la Palestine occupée pour effectuer la prière du vendredi dans la mosquée al-Aqsa. Alors que se terminent les fêtes de la Pâque juive au cours desquelles les groupes juifs extrémistes n’ont pu réaliser leur souhait de faire des sacrifices rituels sur l’esplanade.

Malgré les mesures de restriction israéliennes, ils ont été 150 mille qui ont participé à la prière du vendredi à la mosquée al-Aqsa, a indiqué le ministère palestinien du Leg islamique.

Ils sont venus de la Cisjordanie occupée, de la ville sainte d’al-Qods et des territoires palestiniens occupés de 1948.

Dès l’aube, les policiers de l’occupation israélienne ont pris d’assaut l’esplanade des Mosquées et ont attaqué les fidèles palestiniens qui effectuaient la prière du matin,

en tirant sur eux des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Il y a eu une trentaine de blessés sur les parties supérieures du corps. Parmi eux figure le correspondant de la télévision russe Russia Today.

Il est aussi question de l’arrestation plus de 10 Palestiniens , dans plusieurs endroits de la ville sainte al-Qods.

Depuis une semaine, les policiers israéliens attaquent quotidiennement les Palestiniens qui maintienent une présence permanente dans la mosquée al-Aqsa, pour les obliger à partir afin d’ouvrir la voie aux incursions des colons juifs qui se sont multipliées pendant la célébration des fêtes de la Pâque juive.

La flambée dans les territoires palestiniens est attisée cette fois-ci par les appels lancés par les groupes extrémistes pour faire les sacrifices rituels sur l’esplanade des Mosquées, à l’occasion ces fêtes. Ce qui est considéré comme une profanation pour les Palestiniens musulmans. Quoique ces fêtes de la Pâque juive devraient se terminer ce vendredi, les Palestiniens craignent toujours pour le sort l’esplanade des Mosquées -dont la mosquée al-Aqsa, d’autant que ces groupes arguent que le Temple de Salomon devrait être édifié à sa place.

Depuis le début du mois de Ramadan, les Palestiniens ne quittent pas l’esplanade des Mosquées. Ils se rendent en permanence pour y effectuer les cinq prières en plus des prières des nuits al-Tarawih. Certains d’entre eux restent en permanence dans les salles de prière de la mosquée al-Aqsa.

Manif à Gaza : « Israël le paiera cher »

Scrutant les objectifs israéliens par rapport à la mosquée al-Aqsa, pour la chaine de télévision libanaise d’information al-Mayadeen, le membre du Comité central du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) Maher Mezher a déclaré que « l’occupation œuvre pour séparer les scènes palestiniennes entre elles, dans le but de partager la mosquée al-Aqsa dans le temps et dans l’espace ».

Selon lui, chaque palestinien devrait porter une arme pour défendre cette mosquée.

« La résistance n’hésitera à défendre son peuple si l’occupation persiste dans ses attaques, et l’ennemi ne doit commettre aucune sottise… Les contacts se poursuivent avec les factions pour freiner les attaques des colons et du gouvernement extrémiste », a-t-il ajouté insistant que « Gaza ne restera pas neutre sur ce qui se passe à Al-Aqsa, et il est prêt à réagir ».



Une grande manifestation de soutien à al-Aqsa a également eu lieu ce vendredi dans la bande de Gaza.

Elle s’est terminée par un festival au cours duquel plusieurs représentants des factions de résistance palestiniens se sont exprimés.

« Tous les fils de notre peuple en Cisjordanie et dans les territoires de l’intérieur occupés sont appelés à la mobilisation générale pour protéger la mosquée al-Aqsa », a dit le dirigeant du Hamas Souheil al-Hindi.

Et de poursuivre : « nous nous sommes préparés pour la bataille de la victoire et de la libération … nous disons à l’ennemi que la mosquée al-Aqsa est une ligne rouge. Et nous disons à la nation arabe et à la oumma islamique qu e la mosquée al-Aqsa est en danger ».

« Le message des gens qui sont sortis au nord de Gaza à l’adresse à notre peuple à Al-Quds et la mosquée al-Aqsa : nous leur disons que nous à Gaza, sommes avec vous et allons vous défendre et protéger vos villages », a-t-il conclu.

Depuis Gaza, la brigade al-Aqsa, bras armé du Fatah a lui aussi lancé à avertissement à l’occupation israélienne lui assurant que les factions de la résistance palestinienne à Gaza ne resteront pas les bras croisés et « Israël paiera cher son arrogance ».

Source: Divers