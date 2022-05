Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent les forces russes ciblant la piste de l’aéroport d’Odessa et un entrepôt qui, selon elles, abritait dépôts d’armes américains et européens, avec des sol-sol.

Le ministère russe de la Défense avait annoncé plus tôt dans la journée « le ciblage des installations militaires et des points de rassemblement des forces et des équipements militaires, avec des missiles aériens de haute précision, ainsi que des dépôts d’armes de missiles, d’artillerie et de munitions dans des zones de la République populaire de Donetsk et de la province de Kharkov.

Ce dimanche, le ministère russe de la Défense a annoncé la destruction de la piste de l’aéroport d’Odessa et des dépôts d’armes américains et européens avec des missiles Onyx de haute précision, tandis que des vidéos ont été diffusées montrant que l’aéroport était visé par 3 missiles de haute précision.

Les missiles ont visé la piste, qui était hors service depuis un certain temps et fonctionnait indistinctement depuis des heures, alors que les caméras ukrainiennes à proximité de l’aéroport ont repéré un avion de combat ukrainien MiG-29 qui a décollé de l’aéroport peu avant son bombardement.

Lors d’un point de presse, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré que les forces aérospatiales russes avaient bombardé avec des missiles aériens de haute précision 7 installations militaires, dont : quatre points de rassemblement des forces militaires et de concentration d’équipements, en plus de 3 dépôts de missiles, d’artillerie et d’armes à munitions dans des zones de la République populaire de Donetsk et des régions de la province de Kharkov.

Le missile Onyx est l’un des missiles hypersoniques les plus précis et les plus modernes fabriqués par l’armée russe, d’une longueur d’environ 9 mètres et pesant plus de 3 tonnes.

La Russie a déjà utilisé de tels missiles au cours de l’opération militaire en cours dans le ciblage d’installations militaires ukrainiennes, en particulier dans les régions du Donbass.

Des clips vidéos des forces russes ciblant et abattant un chasseur ukrainien ont également été diffusés hier, tandis que l’heure et le lieu des images n’ont pas été confirmés. D’autres clips montraient les restes du nouveau drone turc « Bayraktar », qui a été abattu par les forces russes hier, le sixième en 6 jours.

Source: Traduit d'AlMayadeen