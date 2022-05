Les Brigades Ezzeddine al-Qassam, branche armée du Hamas ont exposé dans une vidéo leurs nouveaux armements qui avaient été utilisés pour la première fois l’an dernier, en mai 2021, lors de la bataille Épée d’al-Qods.

Parmi les armes révélées figure le missile baptisé Ayyash 250 k, du nom de l’un des chefs de la résistance de la faction, Yahya Ayyash, celui qu’on appelait « l’ingénieur ». Il a été l’un des premiers à confectionner les engins explosifs qui ont servi pendant les opérations martyres. Il est tombé en martyr à Beit Lahia, dans la bande de Gaza en 1996 lorsque son téléphone piégé a explosé alors qu’il parlait avec son père.

« Ce missile se caractérise par une puissance destructrice plus importante, avec une portée de plus de 250 kilomètres », précise le site des Qassam.

C’est à travers lui que Tel Aviv et d’autres villes éloignées de la bande de Gaza ont été bombardées.

La deuxième arme militaire présentée par les Qassam est un autre missile A120. Le A est l’initiale du nom du commandant martyr Raed al-Attar. Le site indique qu’il « a également un pouvoir destructeur plus élevé, avec une portée de 120 kilomètres ».

Le troisième missile est le SH85, les SH étant les initiales du nom « du commandant martyr Mohammad Abou Shammala. Sa portée s’élève à 85 kilomètres, selon le site.

Ces deux derniers martyrs ont été tués dans un raid en aout 2014, contre une maison dans le quartier Tal Soultane à Rafah, à l’issue d’une offensive israélienne de 51 jours contre la bande de Gaza.

Le premier était membre du Haut-conseil militaire des Qassam, le second du conseil militaire général.

Les Brigades Al-Qassam ont également évoqué des drones-suicides Shehab fabriqués localement, notant qu’ils avaient effectué plusieurs missions, notamment « contre l’usine chimique usurpée de Nir Oz, et la plate-forme gazière au large de Gaza ».

Concernant la dernière arme exposée par le bras armé du Hamas, il s’agit du drone de reconnaissance baptisé Zouari, également fabriqué localement.

Son nom est emprunté à celui du martyr Mohammad al-Zawari, un ingénieur tunisien qui a supervisé la fabrication des drones du Hamas. Il a été tué par le Mossad israélien en 2019 dans sa ville natale Sfax.

Selon le site, ce drone « a effectué des missions de surveillance et de reconnaissance des sites ennemis pendant la bataille de Épée d’Al-Quds ».

La vidéo a également montré des photos d’autres anciennes armes : M75, R160, J80, J90, Sejjil S, Q-12 et Q-20, et le Kornet anti blindés.

Source: Médias