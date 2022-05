Le Parlement russe a révélé sur son site web qu’il va étudier un projet de loi permettant aux Russes de plus de 40 de rejoindre les rangs de l’armée, « afin de profiter des compétences d’experts plus âgés ».

« Le maniement de certaines armes de haute précision et de certaines armes et équipements militaires nécessite des experts d’un haut niveau de professionnalisme et selon l’expérience ceux-là acquièrent ce professionnalisme vers 40-45 ans », a précisé la Douma.

La loi précédente permettait uniquement aux russes âgés entre 18 et 40 ans de rejoindre l’armée.

Le projet de loi devrait aussi permettre aux étrangers âgés de plus de 30 ans d’être recrutés par l’armée, qui ne permettait qu’a la tranche d’âge entre 18 et 30 ans.

A noter selon les médias russes que le nombre des effectifs de l’armée russe s’élève à 850 mille soldats et 250 mille militaires de réserve.

En Russie, un sondage d’opinion a révélé que 76% des Russes font confiance en le président Vladimir Poutine, alors que 15% ont dit ne pas avoir confiance en lui. Et 9% des sondés ont trouvé difficile de répondre à la question.

Source: Divers