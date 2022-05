L’eurodéputé croate Mislav Kolakusic a déclaré que les sanctions contre la Russie « n’aideront pas à résoudre la crise ukrainienne », soulignant que « si l’objectif est de prévenir les conflits, les États-Unis et l’Arabie saoudite doivent être punis ».

« Si cela est vrai, si nous luttons vraiment pour la paix, nous devrions immédiatement imposer les mêmes sanctions contre l’Arabie saoudite, qui alimente une guerre au Yémen depuis plusieurs années », a déclaré M. Kolakusic lors d’une réunion du Parlement européen.

Il a poursuivi : « Nous aurions dû interdire l’importation de pétrole et de gaz depuis les États-Unis, qui ont été impliqués dans plus de conflits militaires que tout autre pays en Europe, et peut-être dans le monde, au cours des dernières décennies.

Le député européen a qualifié les sanctions contre la Russie « d’incroyable mensonge » et « d’hypocrisie », notant que « les Européens sont les premiers à souffrir de la rupture des relations économiques avec Moscou ».

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré plus tôt que « les sanctions imposées à la Russie affecteront également l’Europe », soulignant la nécessité de s’y préparer.

Le lundi 16 mai, le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a annoncé que les ministres des Affaires étrangères du bloc n’étaient pas parvenus à un accord sur le sixième paquet de sanctions contre la Russie.

Le dimanche 22 mai, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré que son pays « s’oppose à des sanctions hâtives contre la Russie », affirmant que c’est « comme une bombe atomique qui conduit à une famine et à une migration de masse sans précédent ».

