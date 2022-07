Les responsables israéliens incitent contre le Hezbollah en Europe, et le Premier ministre israélien demande au président français de transmettre le message au gouvernement libanais que « le Hezbollah joue avec le feu ».

Le lancement par le Hezbollah de 3 drones vers la plate-forme gazière Karish, samedi après-midi dernier, est resté l’objet d’une large attention de la part des responsables israéliens, menés par le nouveau Premier ministre Yair Lapid, et les ministres de la Sécurité et de l’Énergie Benny Gantz et Karen Al-Harar , qui a lancé une campagne d’incitation contre le Hezbollah qui a trouvé des échos en Europe.

Parallèlement à la campagne d’incitation lancée par des responsables israéliens contre le Hezbollah, des rapports israéliens ont révélé que les drones n’avaient été abattues avec succès qu’après l’utilisation de missiles Barak1 à bord d’un navire de guerre, après l’échec des avions F-35 et F-16 de les intercepter. Sachant que les drones sont une cible facile à intercepter, selon des sources de Tsahal.

Lapid : le Hezbollah menace la stabilité du Liban

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a profité de sa visite dans la capitale française, Paris, mardi, pour mener une campagne d’incitation contre le Hezbollah. Après avoir rencontré le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré que « des drones ont tenté d’attaquer une plate-forme gazière israélienne près de la côte libanaise », ajoutant: « La partie qui les a lancé est le Hezbollah, il menace la stabilité du Liban, viole sa souveraineté et le pousse vers une escalade dangereuse avec Israël qui nuira aux intérêts nationaux du Liban ».

Lapid a menacé le Hezbollah qu' »Israël ne resterait pas les bras croisés face aux attaques répétées », notant que « le Hezbollah stocke au Liban plus de 100 000 missiles visant Israël et essaie d’utiliser des missiles et des drones contre Israël ».

Dans une interview avec des journalistes après sa rencontre avec Macron, Lapid a affirmé : « Nous avons fourni des documents de renseignement sur le Hezbollah à la France », ajoutant qu' »Israël coopérera avec la France afin d’empêcher de nouvelles attaques contre Karish ».

Lapid avait déclaré avant de se rendre en France : « Nous allons, bien sûr, discuter de ce qui s’est passé récemment au large des côtes libanaises. Il y a eu des attaques répétées contre les plates-formes gazières israéliennes et il devrait savoir qu’il prend un risque déraisonnable. Le gouvernement du Liban doit freiner le Hezbollah face à ces attaques, ou nous le ferons. »

Concernant cette visite, un employé israélien de haut rang a révélé lors d’un briefing aux journalistes que Lapid demandera à Macron de transmettre un message au gouvernement libanais selon lequel « le Hezbollah joue avec le feu, et il menace la possibilité du Liban à parvenir à un accord pour résoudre le différend sur les frontières maritimes et les gisements de gaz ».

L’employé israélien a ajouté que « Lapid présentera de nouveaux documents de renseignement expliquant comment le Hezbollah met en danger la sûreté et la sécurité du Liban ».

L’Europe dans le cercle du ciblage !

Le même responsable israélien a également révélé que « Lapid dira à Macron que la plate-forme est importante pour extraire du gaz non seulement en Israël, mais augmentera la possibilité d’exporter du gaz vers l’Europe pour aider à faire face à la crise énergétique ».

Dans ce contexte, des rapports israéliens ont révélé que des responsables israéliens avaient déclaré à des responsables européens que « lorsque le Hezbollah attaque Karish, il menace également l’approvisionnement de l’Europe ».

La chaîne israélienne Channel 13 a rapporté que « le discours qu’Israël essaie de dire est qu’il ne s’agit pas d’un incident de sécurité et d’une menace pour la sécurité, mais plutôt d’une menace énergétique, et pas seulement d’une menace énergétique pour Israël, mais d’une menace énergétique mondiale ».

La Treizième chaîne a ajouté qu' »Israël a des accords avec l’Égypte et l’Union européenne pour fournir du gaz à partir de la plate-forme Karish, qui est censée être operationnelle en septembre prochain, et ces accords dépendent du début des travaux en septembre. Sachant que des entretiens téléphoniques ont eu lieu entre les Israéliens et de hauts responsables européens, et le message qu’ils ont transmis est que les Européens ne doivent pas rester les bras croisés, car les dommages ne concernent pas seulement le secteur énergétique israélien, lorsque le Hezbollah attaque la plate-forme Karish, il menace en fait l’approvisionnement de l’Europe tout autant. »

Gantz : « Israël » répondra avec force à quiconque qui tentera de la nuire

L’incitation contre le Hezbollah ne s’est pas limitée au Premier ministre israélien, puisque le ministre de la Sécurité Benny Gantz l’a rejoint, qui a déclaré, mardi, lors de sa participation à une conférence économique en Grèce, qu' »il y a plusieurs jours, l’armée israélienne a intercepté 3 drones qui ont été lancés vers la zone de la plate-formeKarish, qui se trouve dans les eaux territoriales d’Israël, dans le but d’entraver les négociations en cours sur la frontière maritime entre Israël et le Liban. Cette opération est avant tout dirigée contre les citoyens libanais, qui subissent difficultés économiques ».

Gantz a averti que « les opérations du Hezbollah, qui sont inutiles, peuvent conduire à une erreur de calcul et saper la stabilité », ajoutant que « la tentative du Hezbollah montre qu’il ne lit pas correctement la situation dans la région ».

Gantz a menacé le Hezbollah en disant qu' »Israël surveille tout ce qui se passe dans son voisinage, et il répondra avec force à quiconque tentera de nuire à ses citoyens et à ses infrastructures ».

Les menaces de Lapid et Gantz depuis la France et la Grèce contre le Hezbollah ont coïncidé avec des menaces similaires émises par la ministre israélienne de l’Énergie, Karen Alharar, depuis la plateforme Karesh qu’elle a visitée mardi, affirmant que « toute tentative visant à cibler la plateforme située dans les eaux économiques d’Israël sera affrontée par une réponse avec divers outils. »

Al-Harar a tenu, selon le correspondant aux affaires politiques de la chaîne de télévision israélienne 13, Moriah Wahlberg, une discussion qualifiée en « Israël » de « top secret », à laquelle ont participé des représentants de toutes les agences de sécurité et de médias concernées, telles que le l’armée d’occupation israélienne, le Mossad et le Conseil de la sécurité nationale.

Wahlberg a révélé que lors de cette réunion « secrète », des critiques avaient été adressées au comportement du porte-parole de « l’armée » israélienne le jour de l’attaque du Hezbollah, car « les messages n’étaient pas unifiés et n’étaient pas bien coordonnés ».

Les drones ont été abandonnées après deux tentatives infructueuses

Parallèlement à la campagne d’incitation lancée par des responsables israéliens contre le Hezbollah, le site internet de la télévision israélienne « Channel 12 » a révélé que « le succès d’Israël dans l’interception des drones lancées par le Hezbollah vers le champ de Karish, samedi dernier, n’a pu se réaliser qu’après l’intervention des avions F-35 qui ont décollé de la base de Nevatim, cependant, ils n’ont pas réussi à intercepter les drones ».

Le site a ajouté qu' »en fin de compte, le drone a été abattu par un F-16, qui a également eu du mal à abattre le reste des drones, d’où il a été décidé de les détruire avec des missiles Barak1, lancés à partir d’un navire lance-missiles appartenant à la marine israélienne. » Le site a souligné que « l’armée de l’air israélienne « enquête sur les capacités de ses chasseurs et de ses armes à cette mission ».

À son tour, le commentateur des affaires militaires du journal Yedioth Ahronoth, Alex Fishman, a déclaré qu’au sein de l’Air Force Command, des questions plus complexes, devraient être posés notamment :

– Et si ce n’était pas seulement 3 mais 20 ou 30 drones lancés en même temps, les résultats seraient-ils similaires ?

– Et si le Hezbollah utilisait une arme un peu plus intelligente, « Barak 1 » suffirait-il ?

Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’interception technologique?