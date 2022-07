Le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie nucléaire (OIEA), Mohammad Eslami, a annoncé le mercredi 27 juillet, que l’Iran commencera dans quelques semaines la construction d’un réacteur nucléaire de recherche.

« Dans les semaines à venir, nous allons commencer la construction d’un réacteur de recherche dans l’installation d’Ispahan », a déclaré M.Eslami, révélant qu’il « sera en mesure de tester le combustible nucléaire pour tous les autres réacteurs ».

Cette annonce intervient deux jours après qu’Eslami a déclaré que « Téhéran ne réactivera pas les caméras de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) qui sont en dehors du cadre de l’accord de garanties, tant que les autres parties ne reviendront pas à l’accord nucléaire ».

Il a ajouté : « Si les parties occidentales reviennent à l’accord nucléaire, et nous avons vérifié qu’ils n’entreprendront pas d’action hostile, l’Iran prendra alors une décision concernant les caméras retirées. »

M. Eslami a révélé que son pays envisage aussi en réponse aux politiques de (AIEA) que l’Iran a précédemment décrites comme « biaisées et subjectives » « de ne plus garder les caméras qui ont été installées dans les installations nucléaires iraniennes, sur la base de l’accord nucléaire, si les accusations contre l’Iran continuent ».

Il a de nouveau nié «l’existence de toute activité secrète dans le programme nucléaire iranien », soulignant que l’enrichissement d’uranium « ne se fait pas sans coordination avec l’AIEA ».

Le 8 juin, l’Iran a suspendu au moins deux caméras appartenant à l’AIEA, destinées à surveiller ses activités nucléaires, après que les pays occidentaux ont présenté un projet de résolution contre lui devant le conseil des gouverneurs de l’agence des Nations unies.

À l’époque, un porte-parole de l’OIEA, Behrouz Kamalvandi, avait annoncé la suspension d' »une partie de la coopération non contraignante de l’Iran, qui reposait sur la bonne volonté iranienne, comme l’enregistrement de certaines activités via les caméras de surveillance de l’agence, le réseau du compteur de niveau d’enrichissement, et un fluomètre utilisé pour mesurer le débit, et autres »,

