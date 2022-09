Le responsable de l’Association marocaine des droits de l’homme, Aziz Ghali, a annoncé qu’une plainte avait été déposée au Parquet contre 3 diplomates israéliens dans le Royaume, en raison de soupçons de harcèlement sexuel sur des femmes marocaines.

Dans un communiqué de presse, Ghali a déclaré qu’au vu de ce qu’il a appelé « le silence du gouvernement sur ce qui s’est passé, l’association a choisi de porter plainte auprès du parquet du Maroc afin d’exiger qu’il ouvre une enquête sur les crimes commis, et d’organiser des sanctions. »

Il a également souligné que « 4 employées marocaines ont été harcelées par 3 responsables de l’entité sioniste », ajoutant que « ces crimes s’apparentent à un trafic d’êtres humains ». Il a également renouvelé le refus de l’association d’ouvrir le bureau de liaison israélien au Maroc.

Le 6 septembre, le journal Yediot Ahronoth avait rapporté que le ministère israélien des Affaires étrangères a convoqué David Govrin, chef du bureau israélien des liaison au Maroc, en raison de soupçons de « harcèlement sexuel et de corruption ».

La télévision d’État israélienne a aussi fait état entre autres de détournement de cadeaux du palais royal au bureau de liaison.

Dans un communiqué publié le 6 septembre, l’Observatoire marocain contre la normalisation a dénoncé «le scandale des scandales à « l’ambassade de Sion », annoncée comme une ambassade malgré le nez de Rabat ».

Il a accusé Govrin de « présenter le Maroc comme un « bordel » de prostitution diplomatique et politique . Ce qui fait que la distorsion et la honte se multiplient et s’aggravent comme ci-suit : Le Maroc et les Marocains présentent les corps de leurs filles aux sionistes dans le bureau de liaison afin d’obtenir la reconnaissance de la marocanité du Sahara».

Le texte déplore « un scandale parallèle » en raison du fait que « le ministère marocain des Affaires étrangères, ainsi que les autorités judiciaires et de sécurité au Maroc, gardent le silence face à ces reportages des médias sionistes et aux enquêtes officielles du bureau de liaison , comme si le l’affaire est normale et ne constitue pas de coup fatal à la fierté et à la dignité des femmes et des hommes marocains ». En plus, l’Observatoire condamne « la présence de ces employées marocaines à l’origine dans un bureau de liaison sioniste».

Avec le consul honoraire de la Fédération mondiale au Maroc, Hicham Benmakhlouf.

Accusant « des tentatives sionistes de diluer l’État marocain et de démanteler ses articulations via un réseau d’agents de normalisation influents qui occupent des postes très sensibles, en plus d’un certain nombre de médias fantoches et de certains espaces culturels et civils attachés à la structure de la tyrannie normalisatrice», il conclut en réclamant « une position stricte et ferme de la part du peuple libre du Maroc dans tous les secteurs et institutions officiels et populaires pour sauver tout le pays de l’holocauste de la dégénérescence liée à la normalisation avec les sionistes».

