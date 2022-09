Les USA vont-ils laisser tomber leur masque et afficher leur vrai visage au peuple algérien? Un sénateur républicain américain veut de lourdes sanctions américaines contre l’Algérie. Pourquoi? Les observateurs en expriment plusieurs raisons.

Ainsi, parmi les principales raisons de ce désaccord politique on parle de la relation existante entre le gouvernement algérien et le pays de Poutine. S’ajoute à cela, le fait que l’Armée nationale populaire (ANP) s’approvisionne en matière d’armes auprès des Russes. Chose qui visiblement ne plait pas forcément aux USA.

Sachant qu’il n’est pas le seul pays à effectuer cela.

En effet, l’Inde et la Turquie acquirent, elles aussi, leurs armes auprès des Russes. À la seule différence que ces deux nations ne sont pas concernées par les sanctions américaines pour, cause évidemment, de lien avec Israël.

En fait, ce sont les sénateurs américains, Marco Rubio et Ted Cruz qui sont aux commandes de cette stratégie anti-algérienne. Ces deux Yankees se basent sur un texte adopté en 2017 afin d’espérer arriver à leurs fins. Il s’agit du texte intitulé le « Countering America’s adversaries trough sanctions act ». Soit mot pour mot « la loi sur la lutte contre les adversaires de l’Amérique par les sanctions ».

Dans le détail, cette loi permet à Biden de prendre des sanctions contre les parties « engagées dans des transactions importantes » avec les Russes. Tout en précisant que le Chef de l’État « a délégué ce pouvoir au secrétaire d’État ». La Chambre des représentants veut également pénaliser les pays africains qui achètent le pétrole auprès de la Russie. Mais est-ce tout ce qui motive les sanctions US contre l’Algérie.

Plus d’un analyste tendrait à répondre par la négation rien qu’à suivre le taux de change en Algérie. En ce moment, l’Algérie jouit d’un excédent important de la balance commerciale! En effet, le dinar algérien a bondi ces derniers jours, « un bond historique et surprenant des transactions bancaires officielles, alors que l’euro et le dollar s’élevaient chacun à environ 140 dinars », ce qui est « une augmentation significative ».

C’est une reprise historique de la monnaie nationale algérienne qui n’a pas été enregistrée depuis plus de 10 ans, où le dinar a réalisé une augmentation de 12,5% au cours de ces jours par rapport à l’an dernier.

Et on prévoit que le dinar continuera d’augmenter pendant le reste de l’année en cours et même pendant l’année prochaine, compte tenu des développements géopolitiques qui ont résulté de la crise en Ukraine, qui a entraîné une hausse des prix du gaz à 300 dollars pour 1000 mètres cubes et les prix du pétrole à plus de 100 dollars le baril, ce qui a permis d’augmenter les revenus du pays provenant des exportations.

Concernant les raisons de la hausse de la valeur du dinar, elles seraient liées d’abord à la baisse de la valeur de l’euro et du dollar au niveau du marché mondial, ainsi qu’à l’augmentation des réserves de change de l’Algérie, ce qui « a donné au dinar une capacité supplémentaire à repousser les chocs inflationnistes défavorables », car il est prévu que les exportations d’hydrocarbures dépasseront les 50 milliards de dollars d’ici la fin de l’année en cours, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2021.

Avec l’amélioration de la valeur du dinar, l’Algérie connaîtra « une stabilité des prix et un ralentissement de l’inflation, et par conséquent une amélioration du pouvoir d’achat, en plus de porter le taux de croissance économique à la limite de 3,6% », selon les experts.

N’est-ce pas largement suffisant pour que l’Algérie passe sur la liste noire US?

Source: Press TV