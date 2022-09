La volonté de la Russie d’expédier gratuitement des milliers de tonnes d’engrais aux pays africains qui en ont besoin est toujours ignorée par l’Union européenne, a déploré à l’Assemblée générale de l’Onu le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueї Lavrov.

« Ces dernières semaines, 300.000 tonnes d’engrais ont été bloquées dans les ports européens. Depuis longtemps nous proposons de les transporter gratuitement aux pays de l’Afrique dans le besoin, mais l’Union européenne ne réagit pas », a lancé le ministre de la tribune onusienne.

M.Lavrov a salué les efforts du Secrétaire général de l’Onu dans la signature fin juillet des accords d’Istanbul sur les exportations des céréales et des engrais, mais il a indiqué qu’il fallait les mettre en œuvre.

« Pour l’instant, les navires avec des céréales ukrainiennes vont pour la plupart loin des pays les plus pauvres. Les obstacles financiers et logistiques créés par les États-Unis et l’UE pour bloquer les exportations russes de céréales et d’engrais n’ont pas été complètement levés », a-t-il déclaré.

« Comble de cynisme » de l’Occident

Le 20 septembre, le Président russe avait qualifié de « comble de cynisme » et « d’égoïsme » la passivité de l’UE, qui n’a pas réagi à la proposition russe sur les 300.000 tonnes d’engrais immobilisés dans les ports européens.

Quatre jours plus tôt, Vladimir Poutine avait déclaré que Moscou était prêt à transférer gratuitement tous ces engrais aux pays en développement.