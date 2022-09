Les médias israéliens ont rapporté, le mercredi 28 septembre, « qu’en Israël, ils suivent de près les événements en Iran » et que « l’institution sécuritaire israélienne est pessimiste quant à la possibilité que les protestations en cours réussissent à y apporter des changements ».

En réponse à une question visant à savoir si les services de sécurité israéliens suivaient les événements en Iran, le commentateur militaire de la chaîne de télévision israélienne Channel 13, Or Heller, a déclaré : « Oui, à la lumière des images qui viennent d’Iran, il y a un désir constant et un rêve de voir l’Iran s’effondrer de l’intérieur. Ce rêve perdure depuis la révolution menée par (l’Imam) Khomeiny en 1979 ».

Et de poursuivre : « Cependant, après avoir parlé à tous les responsables de l’institution sécuritaire en Israël, je peux dire ce qui suit : ils sont pessimistes quant aux chances que les manifestations réussissent à entrainer des changements ».

Pour les médias israéliens, « les autorités iraniennes ont réussi à éteindre la vague des protestations, vu la baisse très nette de leur intensité », soulignant que « les efforts américains n’ont pas abouti ».

Ehud Yaari, commentateur des affaires arabes auprès de la 12ème chaine israélienne a dans ce contexte déclaré: « Les Américains déploient des efforts pour ramener l’internet, qui a été bloqué par les autorités iraniennes pour perturber les réseaux sociaux, mais cela n’a pas aidé. Nous constatons une baisse très nette de l’intensité des manifestations, et notamment de sa violence ».

Parallèlement, les Gardiens de la révolution en Iran ont bombardé, au cours des derniers jours, le siège du parti terroriste Komala, classé comme terroriste dans le pays. Ces frappes coïncident avec l’arrestation de membres appartenant à des réseaux de contrebande d’armes et d’explosifs dans les zones frontalières avec le Kurdistan irakien. Selon Téhéran, ces réseaux étaient destinés à inciter aux émeutes et à cibler les Iraniens pour embraser les protestations qui ont eu lieu dans le pays pendant une semaine, après le décès de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée par la police des mœurs le 13 septembre.

Il y a deux mois, le ministre iranien du Renseignement, Ismail Khatib, avait annoncé que son ministère était parvenu ces derniers mois à mener des « opérations réussies » contre « Israël », sans en divulguer les détails, pour annoncer dans un communiqué ultérieur, que les « agents » qui ont été arrêtés sont des membres du parti terroriste Komala ». Et d’ajouter : « le Mossad israélien a chargé le groupe de mener des opérations en Iran ».

Selon le ministère iranien du Renseignement, les membres de ce réseau utilisaient « des équipements d’exploitation et de communication sophistiqués, et des matériaux explosifs les plus puissants », dans le but de commettre des actes de sabotage dans certains points sensibles.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen