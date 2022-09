Les habitants du Donbass et des régions de Zaporojié et de Kherson qui ont voté pour l’adhésion à la Russie – lors de référendums non reconnus par Kiev – seront des «citoyens» russes «pour toujours», a déclaré le président russe Vladimir Poutine ce 30 septembre.

«Les gens ont voté pour notre avenir commun», a ajouté le numéro un russe dans le discours qu’il a prononcé devant un parterre de personnalités, composé notamment de membres du gouvernement, de députés et de sénateurs de la Russie lors d’une cérémonie qui a eu lieu au Kremlin afin d’entériner le rattachement de ces entités territoriales à la Fédération de Russie.

Selon le site web francophone de la télévision russe RT Le thème de la souveraineté a été au centre du discours que Vladimir Poutine a tenu : il a ainsi appelé à continuer la bataille «pour notre Grande Russie historique, nos enfants et nos petits-enfants», qu’il convient selon lui de protéger de l’influence occidentale.

Le chef d’Etat russe a également appelé son pays à suivre un «chemin spirituel» historique, saluant la volonté exprimée lors des référendums de rejoindre la «patrie».

«Nous allons protéger la Russie», a-t-il conclu avant d’être applaudi.

Vladimir Poutine a aussi appelé Kiev à «cesser immédiatement les tirs, toutes les hostilités et à revenir à la table des négociations» et a accusé les Anglo-Saxons d’être à l’origine des «explosions» qui ont provoqué des fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 – une attaque présumée qu’il avait déjà qualifiée la veille «d’acte de terrorisme international».

A la suite de cette intervention, Vladimir Poutine a signé des accords sur l’adhésion à la Fédération de Russie des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que des régions de Kherson et de Zaporojié.

Congrès US: les sanctions ont été un échec

Condamnant «la tentative frauduleuse d’annexer» des régions considérées par l’Ukraine comme siennes , la Maison Blanche a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie.

Le communiqué du président américain Joe Biden parle d’une «violation du droit international qui piétine la charte des Nations unies» et que les Etats-Unis «continueront à appuyer les efforts de l’Ukraine pour regagner le contrôle de son territoire».

Washington a en outre émis «un clair avertissement soutenu par les dirigeants du G7» : «Nous exigerons des comptes à tout individu, entité ou pays qui fournit un soutien politique ou économique aux tentatives illégales de la Russie de changer le statut de territoires en Ukraine», a affirmé le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken dans un communiqué séparé.

Pour sa part, le periodique américain The National Interest a révélé que « le Congrès reconnaît l’échec des sanctions occidentales contre la Russie, car elles n’ont ni contribué au changement de sa politique ni à la destruction de son économie ».

Selon le magazine américain, citant des sources privées, le Congrès avait reconnu cette reconnaissance lors d’une audition intitulée « Maintenir la pression sur la Russie et ses partisans : une étude de la portée des sanctions américaines et des prochaines étapes ».

Le Congrès a prévu de discuter de l’élaboration du programme de sanctions au cours de la session, mais ses membres et les représentants du Trésor ont estimé que Poutine « ne recule pas ».

Le problème avec les sanctions, c’est qu’elles n’ont pas été appliquées, ou pas appliquées avec suffisamment de soin, car de nombreux pays en dehors des États-Unis et de l’Europe ont évité d’imposer des sanctions à Moscou, ce qui a en fait permis à l’économie russe de tenir le coup.

Le rapport poursuit: « L’autre problème est qu’il ne semble toujours pas y avoir d’accord sur ce que devraient être exactement les objectifs des sanctions. En outre, les sources ont souligné que les principales raisons de l’échec de la politique de sanctions contre la Russie n’ont pas été discutées dans les audiences. »

Le sénateur républicain Mitt Romney a noté que « ni cet aspect, ni les conséquences potentielles des sanctions contre la Russie sur le marché mondial, n’ont été correctement pris en compte ».

Auparavant, la chaine de télévision américaine CNN avait rapporté que les autorités américaines étaient « déçues », en raison de l’absence d' »effets significatifs » des sanctions imposées à la Russie, affirmant que « Washington s’attendait à ce que l’économie russe soit dans un état pire qu’elle ne l’était avant ».

