Un membre de l’équipe de négociation libanaise sur la démarcation des frontières maritimes, le général de division Abbas Ibrahim, a souligné ce jeudi, que » le Liban n’est pas concerné par la réponse israélienne aux propositions libanaises concernant l’accord de démarcation des frontières maritimes », soulignant que le médiateur des USA, Amos Hochstein, « doit assumer sa responsabilité de répondre à l’entité sioniste ».

Le chef de la Sûreté Générale, le général de division Abbas Ibrahim a déclaré, dans une déclaration à la chaine satellitaire libanaise alManar: « Nous ne sommes pas concernés par la réponse israélienne adressée au Liban », ajoutant que « Beyrouth attend que le médiateur américain assume sa responsabilité. Tant que la position du Liban est unis, nous sommes les plus forts. »

De son côté, le vice-président du Parlement libanais, Elias Bou Saab, a déclaré à Reuters ce jeudi, que « l’accord de démarcation des frontières maritimes a été conclu à 90%, mais les 10% restants sont décisifs », notant que « le Liban est en contact avec un responsable américain qui négocie un accord sur la frontière maritime avec la Palestine occupée, afin de résoudre les problèmes en suspens ».

Bou Saab a commenté le rejet par « Israël » des propositions du Liban sur le projet d’accord, en disant : « Nous ne répondrons qu’aux déclarations officielles ».

Plus tôt dans la journée, le président libanais Michel Aoun a affirmé sur ce sujet : » Les commentaires du Liban concernant l’offre américaine incluent ses droits d’exploration dans sa zone économique exclusive ».

Il a ajouté que « les observations empêchent toute interprétation qui ne s’applique pas au cadre fixé par le Liban pour le processus de démarcation et lors des négociations ».

Dans un contexte connexe, le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, a confirmé ce jeudi, que « l’accord délimitant les frontières maritimes entre le Liban et l’occupation israélienne contribue à éviter une guerre dans la région ».

Mikati a déclaré, lors de sa rencontre avec le patriarche maronite, Mgr Bechara Boutros Al-Rahi, à l’édifice patriarcal de Bkerké, que « sa Béatitude s’est renseignée sur certains détails de cet accord, et je lui ai dit que malgré l’importance stratégique de cet accord, je suis personnellement satisfait à cause de deux points, le premier : nous évitons une guerre dans la région, et l’autre et le plus important est que lorsque nous nous unissons et que notre décision est une, nous pouvons réaliser ce que nous voulons tous ».

Médias israéliens : le rejet des propositions libanaises est une tactique… au final, il y aura un accord

Le site internet israélien Yedioth Ahronoth, citant une source politique israélienne de haut rang, a déclaré ce jeudi, « qu’Israel avait reçu les commentaires du Liban sur l’accord et les avait rejetés ».

Selon la source, le Premier ministre du gouvernement israélien, Yair Lapid, a été informé des détails des nouveaux « changements fondamentaux » que le Liban a demandé d’apporter à l’accord maritime, et a chargé l’équipe de négociation de les rejeter », selon le site israélien.

Pour leur part, les médias israéliens ont déclaré que « rejeter les commentaires libanais est une tactique de dernière minute dans les négociations », ajoutant qu' »il y aura un accord final, sinon aujourd’hui, alors demain, ou après une semaine ou deux ».

Le commentateur militaire de la Douzième chaîne israélienne, Nir Dvory, a déclaré lorsqu’on lui a demandé si l’annulation de l’accord de démarcation était un drame ou une tactique dans les négociations ? Il a estimé qu' »il y aura un accord, sinon aujourd’hui, alors demain, ou dans une semaine, ou deux semaines ».

Les médias israéliens ont rapporté, citant une source politique, qu' »Israël » avait clairement fait savoir à Hochstein que « si les Libanais ne renoncent pas à des observations fondamentales, nous ne parviendrons pas à un accord ».

La source israélienne a déclaré que « les observations du Liban montrent que les Libanais pensent que l’accord n’est pas bon pour eux », ajoutant que « les Libanais pensaient qu’ils pouvaient mener une série de chantages et obtenir plus de points forts ».

Source: Médias