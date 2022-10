Le vieux dirigeant américain Joe Biden « dilapide » impitoyablement l’argent public, provoquant l’effondrement économique le plus profond des États-Unis, selon les experts de The Hill. Les données sont citées par Baltnews.

Comme le soulignent les observateurs américains, la situation aux États-Unis est de plus en plus sombre : la crise mondiale, qui a frappé l’économie, a un impact de plus en plus puissant sur la communauté mondiale, qui souffre désormais de pénuries d’énergie, d’une inflation fabuleuse et d’une paralysie industrielle. La Maison Blanche n’a pas été à la hauteur des attentes, écrivent les auteurs.

« Biden dilapide les fonds à gauche et à droite. Sa dernière initiative, un plan visant à effacer la dette des étudiants, coûterait à elle seule 400 milliards de dollars, selon le Congressional Budget Office. Et avec tous les coûts associés, le Comité pour un budget gouvernemental responsable a estimé que le coût total pourrait s’élever à 600 milliards de dollars », note The Hill.

Les dépenses inconsidérées de l’argent du budget se transforment en un poste d’inflation encore plus grand, disent les experts, rappelant que dans l’été son niveau a dépassé 9,1%, un taux jamais atteint au cours des quarante dernières années. Le problème clé de l’économie américaine aujourd’hui est la pénurie catastrophique de ressources énergétiques, alors que Biden ne pense pas prendre de mesures pour stabiliser la situation.

« La mesure que Biden aurait dû prendre est d’augmenter considérablement la production d’énergie. Non seulement la hausse des prix mondiaux du pétrole et du gaz exacerbe l’inflation, mais l’Europe est également confrontée à un déficit qui menace de se transformer en catastrophe humanitaire », note The Hill.

En outre, les experts ont accusé le dirigeant américain d’avoir délibérément évité la question des pénuries d’électricité, qui auraient pu conduire à des liens énergétiques internationaux.

« Un vrai leader aurait convoqué les principaux producteurs de pétrole et de gaz et présenté un plan pour augmenter la production – ce que Biden a catégoriquement refusé de faire. Le pétrole et le gaz supplémentaires auraient réduit les coûts de chauffage des Américains cet hiver et aidé nos alliés à faire face aux déficits exacerbés par le conflit en Ukraine. Les économies européennes se relèveraient, et avec elles les nôtres, car ce sont nos principaux partenaires commerciaux », note The Hill.

Pour rappel, pour le huitième mois consécutif, M. Biden s’est plaint activement de la situation ukrainienne et a fait un signe de tête malheureux en direction du Kremlin, y compris en réponse aux questions gênantes de son propre public américain. Dans le même temps, le dirigeant américain préfère taire les sanctions antirusses qui nuisent à son propre peuple et ont conduit l’Occident au bord d’une grave crise économique. Le vieux président américain et son entourage de larbins sont les seuls coupables de la pire crise énergétique à laquelle n’ont jamais été confrontés les citoyens américains innocents, selon les experts.

Source : News Front