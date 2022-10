Des féroces affrontements ont opposé, ce vendredi matin, des jeunes palestiniens aux forces d’occupation israéliennes qui ont pris d’assaut, pour la énième fois, le camp de Jénine en Cisjordanie occupée.

La brigade de Jénine a déclaré que « ses moudjahidines ont combattu à distance zéro les forces d’occupation à l’intérieur du camp avec des salves de tirs réels ».

Et d’ajouter: « Avec l’aide et la force de Dieu, nos moudjahidines ont visé les véhicules de l’occupation à Jénine avec des dizaines de bombes et engins explosifs ».

Et la brigade de Jénine de poursuivre: « A 8h40 (heure locale), nos moudjahidines ont réussi à faire exploser une bombe artisanale contre un véhicule militaire qui a été endommagé. »

Les martyrs le médecin Abdallah Abou Tin et le jeune Mateen Dabaya

Deux Palestiniens, dont un médecin, sont tombés en martyre, lors de l’incursion des forces spéciales de l’armée d’occupation dans la ville de Jénine.

Des sources locales ont rapporté que le jeune Mateen Dabaya est tombé en martyre suite aux tirs de l’armée d’occupation israélienne alors qu’il repoussait l’assaut israélien contre Jénine.

Quant au médecin Abdallah Abou Tin, il a été visé par des snipers de l’armée d’occupation alors qu’il pratiquait son travail à Jénine.

En réaction, la brigade de Jénine a affirmé dans un communiqué que le martyr Mateen était l’un des fondateurs de cette brigade avec ses compagnons.

Et de menacer : « L’occupant criminel paiera cher ses crimes, et notre main l’atteindra dans chaque ville, village et camp. Nous poursuivrons la voie de nos grands martyrs, et notre brigade restera une épine dans la gorge de l’occupation criminelle ».

Martyre d’un détenu

Le martyr Mohammad Ghawadra

Par ailleurs, le site PalToday a annoncé le martyr du détenu Mohammad Ghawadra (17 ans) du camp de Jénine, à l’hôpital israélien Tel Hashomer. Il a succombé après avoir subi de graves brûlures dans 90 % de son corps, au moment de son arrestation.

Il est à noter que les forces d’occupation ont arrêté le martyr Ghawadra, ainsi que son cousin blessé, Mohammad Walid Ghawadra (22 ans), le 4 septembre dernier dans la vallée du Jourdain.

Les forces d’occupation accusent le martyr Ghawadra d’avoir participé à l’opération héroïque de la vallée du Jourdain, qui a perturbé le système de sécurité sioniste en raison de l’éloignement de cette zone des affrontements en cours en Cisjordanie occupée. Sept soldats avaient été blessés, dont un grièvement atteint, avait annoncé l’armée d’occupation.

Des colons attaquent le quartier de Cheikh Jarrah

Le député israélien Ben Gvir brandissant son revolver

La situation dans la ville occupée d’AlQuds n’est pas meilleure, des colons ont attaqué, jeudi soir 13 octobre, des Palestiniens dans le quartier de Cheikh Jarrah. Ils ont brisé les vitres de plusieurs véhicules, sous la protection des forces d’occupation israéliennes.

La correspondante de la television AlMayadeen a indiqué que le député à la Knesset Itamar Ben Gvir figurait à la tête de ceux qui ont pris d’assaut le quartier Cheikh Jarrah ».

Des affrontements ont alors éclaté et les forces d’occupation ont mené une série d’arrestations, au cours desquelles deux enfants ont été détenus.

« Les équipes du Croissant-Rouge palestinien ont transporté 3 enfants, dont un bébé de 7 jours, ayant inhalé des gaz lacrymogènes ».

Selon le Croissant-Rouge palestinien, « les agressions des colons et des forces d’occupation contre les habitants de Cheikh Jarrah ont fait 18 blessés, dont 4 ont été transférés à l’hôpital ».