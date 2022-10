Le chef d’état-major général des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri, a affirmé que « l’Iran ne tolérera pas la présence de 3 000 terroristes armés derrière les frontières du pays », soulignant que son pays « les affrontera ».

Bagheri a déclaré dans un communiqué concernant la situation des groupes armés dans le nord-ouest du pays : « C’est une vieille question. Depuis le début de la révolution, ces groupes ont coexisté avec le soutien des États-Unis et d’autres ennemis dans le région du nord de l’Irak, mais ces dernières années, avec le soutien de l’Amérique, leur quartier général s’est transformé en un groupe organisé chargé de mission de sabotage contre notre sécurité nationale. »

Il a ajouté : « Nous avons plusieurs exemples de cas dans lesquels l’entité sioniste a choisi des gens et les a formés, puis ils se sont infiltrés dans le pays, ont mené des assassinats et des activités déstabilisatrices, et les ont utilisés comme terroristes à gages », ajoutant que cette zone « était un quartier général pour les sionistes, et l’un de ces quartiers généraux a été démoli par une attaque préventive que les forces aérospatiales des gardiens de la révolution iraniens ont mené ».

Il a poursuivi : « Pendant ces années, nous n’avons cessé d’avertir la région du Kurdistan d’Irak, et nous avons souligné que nous cherchons des relations de bon voisinage que nous avons traduit en fournissant diverses aides au peuple irakien, alors que vous venez leur permettre d’établir un quartier général militaire et médiatique », expliquant « ils nous ont promis à plusieurs reprises de cesser les actes des groupes terroristes, mais ils n’ont pas réagi, alors il a été décidé de les affronter, sur la base du principe du droit à la défence mentioné dans la Charte des Nations Unies . »

Il a souligné que son pays « ne tolérera en aucun cas la présence de 3 000 éléments armés derrière nos frontières encore moins un centre de fabrication de bombes. Nous les affronterons et ce processus se poursuivra, peu importe le temps qu’il faudra ».

Concernant les déclarations des autorités américaines selon laquelle un drone iranien a été abattu au-dessus d’Erbil, Bagheri a annoncé que les forces armées iraniennes « connaissaient l’emplacement de la base Harir à Erbil et Dohuk, et connaissaient également l’emplacement de la base américaine, le nombre de forces qui y sont présentes et quelles mesures y sont prises ».

« A partir d’aujourd’hui, s’ils prennent des mesures contre nos drones, nous répondrons certainement », a-t-il ajouté.

Le chef d’état-major général des forces armées iraniennes a comparé le budget de la défense des forces de son pays avec le budget militaire américain, déclarant : « Notre budget de la défense est au mieux de 5 milliards de dollars et le budget de la défense des États-Unis est de 800 milliards de dollars. Un dixième du budget américain budget est consacré contre nous, d’autre part, certains pays de la région et l’entité temporaire consacrent tous leurs budgets de défense contre nous, et malgré cela, nos forces armées ont pu assurer la sécurité en s’appuyant sur l’intérieur ».

La force terrestre des Gardiens de la révolution iraniens a annoncé, le 24 septembre, qu’elle avait « commencé à cibler les quartiers généraux et les centres d’organisations terroristes opposées à la révolution islamique dans la région du Kurdistan irakien par des bombardements d’artillerie ».

Le 13 mars, les Gardiens de la révolution ont annoncé qu’ils avaient ciblé un « centre stratégique pour les complots sionistes » dans le nord de l’Irak avec des missiles, en utilisant « des missiles puissants et précis ».

Il a expliqué que « l’attentat à la bombe est venu en réponse aux récents crimes commis par l’entité sioniste », et que la sécurité et la stabilité du pays sont une « ligne rouge ».

Des sources ont révélé à Al-Mayadeen que « l’attaque a été menée avec plus de 10 missiles balistiques de précision qui ont réussi à cibler un quartier général du renseignement et de la sécurité israéliens dans les environs d’Erbil ».

Source: Médias